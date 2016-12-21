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Два московских вуза оштрафовали за коммерческое использование выделенных им земель
20 декабря 2016 г. | Время публикации 19:04
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Столичные прокуроры уличили два московских вуза - Московский авиационный институт (МАИ) и Финансовый университет при правительстве РФ - в нецелевом использовании выделенных им земельных участков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление прокуратуры.

Этим вузам в бессрочное пользование были предоставлены два участка площадью 191 тысяча квадратных метров и 34 тысячи квадратных метров соответственно. Первый располагается на Волоколамском шоссе, второй - на Ленинградском проспекте столицы. Согласно заявлению ведомства, там должны были эксплуатироваться учебно-лабораторные корпуса.

Однако на деле указанные земельные участки использовались также для размещения ряда коммерческих фирм, целью которых является извлечение прибыли. В отношении обоих вузов были заведены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ (использование земельных участков не по целевому назначению). Виновных оштрафовали на общую сумму 700 тысяч рублей.
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