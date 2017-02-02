Московский зоопарк впервые повезет экскурсантов в закрытый питомник редких животных

8 февраля 2017 г. Волонтеры помогут столичному зоопарку разработать эко-туры

Московский зоопарк пригласил туристов с опытом путешествий по России принять участие в разработке эко-туров. Для участия в проекте необходимо заполнить анкету, которая в скором времени появится на сайте зоопарка.