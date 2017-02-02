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Московский зоопарк впервые повезет экскурсантов в закрытый питомник редких животных
20 февраля 2017 г. | Время публикации 09:21 | Последние изменения 14:40
Рубрики: Животные, Развлечения  
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Moscow-Live.ru
26 февраля, в честь дня белого медведя, Московский зоопарк впервые проведет выездную экскурсию в свой зоопитомник под Волоколамском. Сейчас Центр воспроизводства редких видов животных закрыт для посещений, а в перспективе будет принимать только туристические группы.

Экскурсанты увидят белых медвежат, белых журавлей - стерхов, горных баранов Марко Поло, джейранов, сибирских горных козлов, дальневосточного леопарда, семейства амурских тигров и голубых баранов. "Именно в центре воспроизводства нам удается создать максимально комфортные условия, позволяющие животным успешно размножаться", – рассказали mos.ru в пресс-службе зоопарка. Также можно будет понаблюдать за кормлением белых медведей.

Дорога до зоопитомника занимает около двух часов. Посетителей отвезут туда на автобусах. Побывать в центре воспроизводства смогут только взрослые экскурсанты: для посещения детьми он не оборудован. Стоимость полуторачасовой экскурсионной программы - 1500 рублей. Запуск экологических туров приурочен к Году экологии в России. Они будут рассчитаны на разные категории - всю семью, школьников, иностранных туристов.
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