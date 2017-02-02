Московский зоопарк впервые повезет экскурсантов в закрытый питомник редких животных

26 февраля, в честь дня белого медведя, Московский зоопарк впервые проведет выездную экскурсию
в свой зоопитомник под Волоколамском. Сейчас Центр воспроизводства редких видов животных закрыт для посещений, а в перспективе будет принимать только туристические группы.
Экскурсанты увидят белых медвежат, белых журавлей - стерхов, горных баранов Марко Поло, джейранов, сибирских горных козлов, дальневосточного леопарда, семейства амурских тигров и голубых баранов. "Именно в центре воспроизводства нам удается создать максимально комфортные условия, позволяющие животным успешно размножаться", – рассказали mos.ru
в пресс-службе зоопарка. Также можно будет понаблюдать за кормлением белых медведей.
Дорога до зоопитомника занимает около двух часов. Посетителей отвезут туда на автобусах. Побывать в центре воспроизводства смогут только взрослые экскурсанты: для посещения детьми он не оборудован. Стоимость полуторачасовой экскурсионной программы - 1500 рублей. Запуск экологических туров
приурочен к Году экологии в России. Они будут рассчитаны на разные категории - всю семью, школьников, иностранных туристов.