Для школьников будут шить одежду с фликерами Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press



"В Москве много колледжей, которые обучают дизайну и пошиву одежды. В первую очередь, конкурс на создание одежды со светоотражающими элементами будет интересен студентам таких специальностей. Потому что они умеют шить и знают, чего хотят подростки", – отметила Мясникова. По ее словам, такой же конкурс можно провести и среди учащихся старших классов, которые как минимум уже умеют шить.



Председатель московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко считает, что конкурс поможет популяризовать одежду со светоотражающими элементами среди подростков, а также привлечь активную молодежь и показать, что одежда с фликерами может быть модной. Кроме того, эксперты моды отмечают, что светоотражающая одежда снова входит в тренд, а работы победителей можно будет даже запустить в серийное производство. Напомним, что в конце ноября активисты "Безопасной столицы" раздавали московским школьникам Конкурс на лучшую дизайнерскую одежду со светоотражающими элементами могут провести в колледжах и старших классах московских школ. Вопрос обсудят на ближайшем совещании с директорами колледжей, а также на родительском селекторе, сообщила M24.ru председатель экспертно-консультативного центра родительской общественности при департаменте образования Людмила Мясникова. Это позволит сделать детей более заметными на дороге и покажет, что такая одежда может быть стильной."В Москве много колледжей, которые обучают дизайну и пошиву одежды. В первую очередь, конкурс на создание одежды со светоотражающими элементами будет интересен студентам таких специальностей. Потому что они умеют шить и знают, чего хотят подростки", – отметила Мясникова. По ее словам, такой же конкурс можно провести и среди учащихся старших классов, которые как минимум уже умеют шить.Председатель московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко считает, что конкурс поможет популяризовать одежду со светоотражающими элементами среди подростков, а также привлечь активную молодежь и показать, что одежда с фликерами может быть модной. Кроме того, эксперты моды отмечают, что светоотражающая одежда снова входит в тренд, а работы победителей можно будет даже запустить в серийное производство. Напомним, что в конце ноября активисты "Безопасной столицы" раздавали московским школьникам светоотражающие значки и браслеты : эксперты же настаивают на целом комплексе мер по популяризации фликеров, включающих в себя предварительные лекции и наглядные занятия, посвященные тому, как работают светоотражатели. В проекте Probok.net полагают, что фликеры нужно внедрять повсеместно, чтобы их ношение стало привычкой, причем не только для пешеходов, но и для велосипедистов.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 11 ноября 2016 г. Светоотражающие браслеты начнут раздавать школьникам в конце ноября

Светоотражатели будут раздавать на перекрестках со сложными подходами к школам, акцию будут проводить совместно с ГИБДД. В дальнейшем в школах могут проводить лекции и наглядные занятия, посвященные работе светоотражателей.

