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Для школьников будут шить одежду с фликерами
20 февраля 2017 г. | Время публикации 10:41 | Последние изменения 11:30
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Конкурс на лучшую дизайнерскую одежду со светоотражающими элементами могут провести в колледжах и старших классах московских школ. Вопрос обсудят на ближайшем совещании с директорами колледжей, а также на родительском селекторе, сообщила M24.ru председатель экспертно-консультативного центра родительской общественности при департаменте образования Людмила Мясникова. Это позволит сделать детей более заметными на дороге и покажет, что такая одежда может быть стильной.

"В Москве много колледжей, которые обучают дизайну и пошиву одежды. В первую очередь, конкурс на создание одежды со светоотражающими элементами будет интересен студентам таких специальностей. Потому что они умеют шить и знают, чего хотят подростки", – отметила Мясникова. По ее словам, такой же конкурс можно провести и среди учащихся старших классов, которые как минимум уже умеют шить.

Председатель московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко считает, что конкурс поможет популяризовать одежду со светоотражающими элементами среди подростков, а также привлечь активную молодежь и показать, что одежда с фликерами может быть модной. Кроме того, эксперты моды отмечают, что светоотражающая одежда снова входит в тренд, а работы победителей можно будет даже запустить в серийное производство. Напомним, что в конце ноября активисты "Безопасной столицы" раздавали московским школьникам светоотражающие значки и браслеты: эксперты же настаивают на целом комплексе мер по популяризации фликеров, включающих в себя предварительные лекции и наглядные занятия, посвященные тому, как работают светоотражатели. В проекте Probok.net полагают, что фликеры нужно внедрять повсеместно, чтобы их ношение стало привычкой, причем не только для пешеходов, но и для велосипедистов.
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