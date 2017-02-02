Четвертый поезд с автопилотом появится в мае на Калининской линии

18 февраля 2016 г. Первый поезд на автопилоте запущен на Кольцевой линии

Машинист в кабине присутствует, но система берет основное управление поездом на себя. Компьютер способен остановить поезд, движение продолжается только после команды машиниста. Вскоре появится еще два таких состава.