Четвертый поезд с автопилотом появится в мае на Калининской линии

Поезд с функцией автоматизированного ведения начнет перевозить пассажиров по Калининской линии метро в мае 2017 года. Как сообщается на официальном портале мэра Москвы
, работа всех систем поезда-автопилота с вагонами модели "Ока" будет находиться под контролем опытного машиниста.
Как поясняется в материале, с помощью специальных радиометок на всей длине пути поезд считывает всю необходимую информацию о движении, о своём местоположении и расстоянии до других составов на участке пути. Автоматическая система берет на себя все основные функции по управлению поездом, но машинист остаётся в кабине и следит за тем, свободен ли путь, как проходит высадка и посадка пассажиров на станциях. Также машинист контролирует положение дверей и даёт команду на отправление поезда, а в случае ЧП берёт управление составом на себя.
Еще три поезда-автопилота с вагонами модели "Русич" уже год курсируют по Кольцевой линии
. По итогам эксплуатации будет принято решение о продолжении тестирования системы или о распространении проекта на другие составы 760-й серии. Изначально составы с автопилотом планировалось запустить на линии с небольшим пассажиропотоком
.