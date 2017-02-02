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Четвертый поезд с автопилотом появится в мае на Калининской линии
20 февраля 2017 г. | Время публикации 08:07 | Последние изменения 14:03
Рубрики: Метрополитен  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Поезд с функцией автоматизированного ведения начнет перевозить пассажиров по Калининской линии метро в мае 2017 года. Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, работа всех систем поезда-автопилота с вагонами модели "Ока" будет находиться под контролем опытного машиниста.

Как поясняется в материале, с помощью специальных радиометок на всей длине пути поезд считывает всю необходимую информацию о движении, о своём местоположении и расстоянии до других составов на участке пути. Автоматическая система берет на себя все основные функции по управлению поездом, но машинист остаётся в кабине и следит за тем, свободен ли путь, как проходит высадка и посадка пассажиров на станциях. Также машинист контролирует положение дверей и даёт команду на отправление поезда, а в случае ЧП берёт управление составом на себя.

Еще три поезда-автопилота с вагонами модели "Русич" уже год курсируют по Кольцевой линии. По итогам эксплуатации будет принято решение о продолжении тестирования системы или о распространении проекта на другие составы 760-й серии. Изначально составы с автопилотом планировалось запустить на линии с небольшим пассажиропотоком.
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