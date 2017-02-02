Бесплатные сервисы для ухода за авто появились на перехватывающих парковках

Пылесосы, устройства для подкачки шин и емкости с водой для влажной уборки салона установили на пяти перехватывающих парковках возле станций метро. Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, речь идет о парковках около станций "Аннино", "Славянский Бульвар", "Бульвар Дмитрия Донского", "Волоколамская", "Выхино", "Новокосино" и "Зябликово". Воспользоваться новыми сервисами для уборки автомобилей можно будет бесплатно. До конца года такие стоянки также будут организованы около станций "Пятницкое шоссе", "Волоколамская", "Теплый Стан" и "Котельники". Тогда же перехватывающие парковки оборудуют инновационными сервисами оплаты.
О появлении дополнительных услуг на парковках власти говорят с 2014 года, когда там обещали устанавливать автомойки
, сервисы по обслуживанию и ремонту автомобиля и даже боксы для сезонного хранения шин. Конструкции должны были быть сборно-разборными или мобильными, чтобы их можно было легко перенести в другое место. Сообщалось, что оставить заявку на мойку, ремонт или любую другую услугу автовладелец сможет как заранее, в том числе и через интернет, так и прямо на месте, а у платежных терминалов появится функция активации льготы на парковку с учетом проезда в метрополитене. Однако с тех пор об этой идее ничего не известно.