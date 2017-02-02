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Многострадальный парк в Печатниках снова отметился нелепым благоустройством
20 февраля 2017 г. | Время публикации 14:10 | Последние изменения 14:34
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Район Печатники | Moscow-Live.ru
Благоустройство парка на набережной Москвы-реки в Печатниках снова стало предметом шуток. Два года назад скандал вызвали скамейки-"гробы" и декоративные "овощи-мутанты". На этот раз посетители обратили внимание на расколотые шары, установленные у берега реки. Жители района шутят, что они похожи на яйца, из которых вылупилось чудовище.

"То, что эти декоративные шары долго не продержатся, было очевидно практически сразу же после их установки на набережной. Некоторые постаменты раскололись, а шары были закреплены на них ненадежно и раскачивались", – пишет на сайте Народного совета района Печатники активист Рустам Билялов.

Реконструкция парка идет уже пятый год, из бюджета на нее ушло 140 миллионов рублей. Однако работы далеки от завершения, в парке появляются все новые недочеты. На их устранение идут деньги из бюджета. "Таким образом, фактически, москвичи дважды заплатят за одну и ту же работу", – пишет Билялов.



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