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Интернет-мошенники отправляли клиентам кирпичи вместо смартфонов
20 февраля 2017 г. | Время публикации 12:36 | Последние изменения 13:12
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
"Почта России" выявила в Москве банду интернет-мошенников, отправлявших покупателям кирпичи и стаканы вместо компьютеров и смартфонов. Ущерб от действий мошенников только с начала года превысил шесть миллионов рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе федерального почтового оператора.

По данным правоохранительных органов, мошенники регулярно открывали в интернете онлайн-магазины, предлагая компьютеры, мобильные телефоны и различную оргтехнику по низким ценам. Эти сайты, как правило, существовали не более одного месяца. За это время мошенники успевали набрать заказов на несколько миллионов рублей. Однако в почтовых отправлениях клиентам приходили кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы, в зависимости от веса заказанного товара. Только в январе 2017 года они получили от граждан в качестве наложенного платежа свыше шести миллионов рублей.

При этом потерпевшие нередко предъявляли претензии почтовым работникам. В рамках проверки, проведенной сотрудниками службы безопасности "Почты России", было установлено, что почтовые отправления сдавались в закрытом виде без описи товарных вложений. Одна из подозреваемых была задержана в отделении связи сразу после получения перевода за очередную посылку с камнями. В настоящее время в совершении мошеннических действий подозреваются не менее пяти человек, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", общая сумма причиненного ущерба исчисляется десятками миллионов рублей.

Это не первый подобный случай: в прошлом году на межрайонном сортировочном почтамте в Южном округе были задержаны пятеро работников, которые незаконно вскрыли 320 посылок и похитили вещи на сумму около 75 тысяч рублей. Они были задержаны после того, как о предполагаемом хищении сообщили их коллеги. Еще один работник почтамта был задержан после того, как у него обнаружили три новых сотовых телефона: как выяснилось, мужчина воровал их из клиентских посылок. Водители курьерской службы другого отделения занижали стоимость посылок, оставляя "лишние" деньги себе.
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