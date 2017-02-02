Интернет-мошенники отправляли клиентам кирпичи вместо смартфонов

26 января 2017 г. Курьеры "Почты России" присваивали деньги клиентов, занижая тарифы

Водители курьерской службы занижали вес посылок и тариф в сопроводительных документах. Таким образом они сдавали в кассу только часть полученной суммы, а остальное присваивали. Причиненный ущерб составил около 300 тысяч рублей.