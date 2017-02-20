Московских театралов возмутила цена билетов на гастрольный спектакль "Гамлет" с Козловским Рубрики: Культура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Данила Козловский | © РИА Новости /Екатерина Чеснокова



Как сообщается в



Московских театралов цены ужаснули. Они отметили, что легче съездить на тот же спектакль в Петербург. Там билеты стоят от 6 до 12 тысяч рублей, правда, и раскупаются быстро. Пользователи также отметили, что дешевле купить билеты в Ла Скала, Ковент-Гарден и на лондонскую постановку "Гамлета" с Бенедиктом Камбербэтчем. Организаторы "Золотой маски" в ответ заявили, что "вряд ли возможно сравнивать по сложности предварительной подготовки и объему технических и финансовых затрат показ спектакля на родной сцене и на гастролях в рамках фестиваля".



Журналист Елена Дикун на своей странице в В минувшую субботу в Москве началась продажа билетов на спектакль петербургского Малого драматического театра "Гамлет" с Данилой Козловским в главной роли. Постановку Льва Додина в современном прочтении покажут 5 и 6 апреля на новой сцене "Мастерской Петра Фоменко". Самый дешевый билет стоит 15 тысяч рублей.Как сообщается в Facebook театрального фестиваля "Золотая маска", "из-за сложного сценического решения" места будут лишь в партере и амфитеатре. Билеты доступны только в кассах "Золотой маски", не больше двух в одни руки. Электронные билеты отменены: на спектакль можно будет попасть только по печатным билетам с высокой степенью защиты.Московских театралов цены ужаснули. Они отметили, что легче съездить на тот же спектакль в Петербург. Там билеты стоят от 6 до 12 тысяч рублей, правда, и раскупаются быстро. Пользователи также отметили, что дешевле купить билеты в Ла Скала, Ковент-Гарден и на лондонскую постановку "Гамлета" с Бенедиктом Камбербэтчем. Организаторы "Золотой маски" в ответ заявили, что "вряд ли возможно сравнивать по сложности предварительной подготовки и объему технических и финансовых затрат показ спектакля на родной сцене и на гастролях в рамках фестиваля".Журналист Елена Дикун на своей странице в Facebook рассказала, что в театральном агентстве ее чуть ли не упрашивали купить билеты. "Никто, никто не берет! Мы в ужасе, зачем мы ввязались в эту авантюру с билетами", - цитирует она телефонный разговор с театральным агентом. По словам собеседницы Дикун, 18 февраля за весь день билеты на "Гамлета" никто не купил. Впрочем, блогеры не сомневаются, что зал все-таки будет заполнен.



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