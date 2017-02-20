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Неадекватный мужчина удерживает семью в квартире на западе Москвы
20 февраля 2017 г. | Время публикации 17:02 | Последние изменения 17:56
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Полицейские ведут переговоры с мужчиной, который удерживает в квартире семью, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Если переговоры не дадут результата, спецназ Росгвардии готов штурмовать квартиру, передает ТАСС. Инцидент произошел в доме 18 на Боровском шоссе в Ново-Переделкино. СМИ сообщили о нем еще несколько часов назад, но в полиции сначала опровергали эту информацию, уточняя, что мужчина "просто не пускает" в квартиру жену и детей.

По данным источника РИА "Новости" в правоохранительных органах, сначала мужчина действительно не хотел впускать в квартиру жену и ребенка, а затем впустил и больше не выпускает. На месте происшествия находятся экстренные службы и начальник управления внутренних дел по Западному административному округу, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, мужчина состоит на учете у психиатра. Он периодически подходит к окну и выкрикивает бессвязные фразы. Ранее он оставил несколько записей в соцсети "ВКонтакте", требуя убежища в посольстве Ирана, Китая или КНДР. Он также писал, что его пытались убить, и что "сионисты" блокируют ему международную связь.
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