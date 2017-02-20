Неадекватный мужчина удерживает семью в квартире на западе Москвы Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



По данным источника



По предварительным данным, мужчина состоит на учете у психиатра. Он периодически подходит к окну и выкрикивает бессвязные фразы. Ранее он оставил несколько записей в соцсети "ВКонтакте", требуя убежища в посольстве Ирана, Китая или КНДР. Он также писал, что его пытались убить, и что "сионисты" блокируют ему международную связь. Полицейские ведут переговоры с мужчиной, который удерживает в квартире семью, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Если переговоры не дадут результата, спецназ Росгвардии готов штурмовать квартиру, передает ТАСС. Инцидент произошел в доме 18 на Боровском шоссе в Ново-Переделкино. СМИ сообщили о нем еще несколько часов назад, но в полиции сначала опровергали эту информацию, уточняя, что мужчина "просто не пускает" в квартиру жену и детей.По данным источника РИА "Новости" в правоохранительных органах, сначала мужчина действительно не хотел впускать в квартиру жену и ребенка, а затем впустил и больше не выпускает. На месте происшествия находятся экстренные службы и начальник управления внутренних дел по Западному административному округу, передает "Интерфакс" По предварительным данным, мужчина состоит на учете у психиатра. Он периодически подходит к окну и выкрикивает бессвязные фразы. Ранее он оставил несколько записей в соцсети "ВКонтакте", требуя убежища в посольстве Ирана, Китая или КНДР. Он также писал, что его пытались убить, и что "сионисты" блокируют ему международную связь.



Предыдущая статья | Следующая статья

