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Из здания НИИ в центре столицы из-за пожара эвакуировали около 50 человек
20 февраля 2017 г. | Время публикации 11:25 | Последние изменения 11:31
Рубрики: Происшествия  
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Порядка 50 человек эвакуировали утром из научно-исследовательского института в центре Москвы после возгорания в кабинете на втором этаже. Как сообщил РИА "Новости" источник в экстренных службах столицы, очаг пожара находился в кабинете экспериментальной лаборатории, из здания эвакуировано 50 человек, пострадавших нет. Как уточнил представитель столичного главка МЧС, пожар был потушен в 09.34 на площади пять квадратных метров по адресу: Электрический переулок, дом 1, где располагается корпорация "Фазотрон-НИИР".

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