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Противники застройки детсада в Измайлово потребовали на митинге отставки чиновников
20 февраля 2017 г. | Время публикации 15:28 | Последние изменения 17:15
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Около 200 человек пришли на митинг против строительства высоток вместо детского сада в Северном Измайлово. Компания "Иград" строит жилой комплекс по адресу: 11-я Парковая, 46. По мнению противников стройки, она нарушает нормы градостроительного законодательства, строительные нормативы и ущемляет права и интересы жителей квартала, пишет в блоге муниципальный депутат Северного Измайлово Дмитрий Барановский.

Участники митинга приняли резолюцию с требованием отставки и привлечения к ответственности заместителя столичного мэра Марата Хуснуллина, председателя комитета по архитектуре и градостроительству Юлии Княжевской, главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, главы департамента природопользования Антона Кульбачевского и других чиновников, согласовавших строительство в нарушение закона.

Кроме того, они потребовали аннулировать ГПЗУ на строительство жилого дома, восстановить прежний проект планировки квартала и внести правки в столичный проект правил землепользования и застройки. Также жители требуют высадить 504 дерева взамен тех, что ранее были незаконно вырублены, и построить на спорном земельном участке начальную школу.

Как пишут "Новые известия", на прошлой неделе в Москве состоялось заседание Общественной палаты, где обсуждался и вопрос законности застройки 11-ой Парковой улице. Ни один из приглашенных чиновников не пришел.

Напомним, еще один скандал, связанный с местом строительства, произошел на декабрьских слушаниях по проекту правил землепользования и застройки. Тогда приглашенная чиновниками "актриса", якобы представляющая интересы жильцов, уверяла, что против жилого дома ничего не имеет, если в нем появятся детские кружки и помещения для досуга.

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