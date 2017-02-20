Противники застройки детсада в Измайлово потребовали на митинге отставки чиновников

Около 200 человек пришли на митинг против строительства высоток вместо детского сада в Северном Измайлово. Компания "Иград" строит жилой комплекс по адресу: 11-я Парковая, 46. По мнению противников стройки, она нарушает нормы градостроительного законодательства, строительные нормативы и ущемляет права и интересы жителей квартала, пишет в блоге
муниципальный депутат Северного Измайлово Дмитрий Барановский.
Участники митинга приняли резолюцию с требованием отставки и привлечения к ответственности заместителя столичного мэра Марата Хуснуллина, председателя комитета по архитектуре и градостроительству Юлии Княжевской, главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, главы департамента природопользования Антона Кульбачевского и других чиновников, согласовавших строительство в нарушение закона.
Кроме того, они потребовали аннулировать ГПЗУ на строительство жилого дома, восстановить прежний проект планировки квартала и внести правки в столичный проект правил землепользования и застройки. Также жители требуют высадить 504 дерева взамен тех, что ранее были незаконно вырублены
, и построить на спорном земельном участке начальную школу.
Как пишут "Новые известия"
, на прошлой неделе в Москве состоялось заседание Общественной палаты, где обсуждался и вопрос законности застройки 11-ой Парковой улице. Ни один из приглашенных чиновников не пришел.
Напомним, еще один скандал, связанный с местом строительства, произошел на декабрьских слушаниях по проекту правил землепользования и застройки. Тогда приглашенная чиновниками "актриса"
, якобы представляющая интересы жильцов, уверяла, что против жилого дома ничего не имеет, если в нем появятся детские кружки и помещения для досуга.