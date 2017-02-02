]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
февраля
pda
Поиск
Архив

В столице ожидается дождь и пониженное давление
20 февраля 2017 г. | Время публикации 12:01 | Последние изменения 13:10
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
В Москве к утру среды может выпасть до 13 миллиметров осадков, сообщает Гидрометцентр России. Таким образом, за двое суток количество осадков в Москве может превысить треть месячной нормы, которая для февраля составляет 36 миллиметров.

В ближайшие дни в городе ожидается снег, мокрый снег и дождь при температуре от минус одного до плюс двух градусов. По прогнозу ведомства, прирост осадков днем в понедельник составит до двух миллиметров, в ночь и днем на вторник - до восьми миллиметров и в ночь на среду - до трех миллиметров. Атмосферное давление в регионе продолжит падать и во вторник, 21 февраля, достигнет экстремально низких значений - 723 миллиметров ртутного столба, или на 22 единицы ниже нормы, из-за чего метеозависимые люди будут ощущать рассеянность и депрессию.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.02.2017   15:20
3
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 20 февраля 2017 г. // Последняя новость 14:44
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>