В столице ожидается дождь и пониженное давление Рубрики: Погода

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В ближайшие дни в городе ожидается снег, мокрый снег и дождь при температуре от минус одного до плюс двух градусов. По прогнозу ведомства, прирост осадков днем в понедельник составит до двух миллиметров, в ночь и днем на вторник - до восьми миллиметров и в ночь на среду - до трех миллиметров. Атмосферное давление в регионе продолжит падать и во вторник, 21 февраля, достигнет экстремально низких значений - 723 миллиметров ртутного столба, или на 22 единицы ниже нормы, из-за чего метеозависимые люди будут ощущать рассеянность и депрессию. В Москве к утру среды может выпасть до 13 миллиметров осадков, сообщает Гидрометцентр России . Таким образом, за двое суток количество осадков в Москве может превысить треть месячной нормы, которая для февраля составляет 36 миллиметров.В ближайшие дни в городе ожидается снег, мокрый снег и дождь при температуре от минус одного до плюс двух градусов. По прогнозу ведомства, прирост осадков днем в понедельник составит до двух миллиметров, в ночь и днем на вторник - до восьми миллиметров и в ночь на среду - до трех миллиметров. Атмосферное давление в регионе продолжит падать и во вторник, 21 февраля, достигнет экстремально низких значений - 723 миллиметров ртутного столба, или на 22 единицы ниже нормы, из-за чего метеозависимые люди будут ощущать рассеянность и депрессию.



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