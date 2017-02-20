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Власти севера Москвы задумали массовый демонтаж воздушных линий связи
20 февраля 2017 г. | Время публикации 16:00 | Последние изменения 17:06
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Первый заместитель префекта Северного округа Москвы Антон Велиховский предупредил операторов связи о демонтаже 550 воздушных линий на крышах домов. По словам чиновника, они незаконны, так как установлены в обход общего собрания жильцов. Это может стать самым масштабным демонтажем в истории "длинных кусачек" , пишут "Ведомости".

У "Ростелекома" префектура насчитала 46 якобы незаконных линий, у "Акадо" и "Вымпелкома" – 22 и 14. Операторам дали неделю на то, чтобы получить разрешения или перенести линии под землю. В противном случае кабели срежут принудительно. Велиховский пообещал участвовать в этом лично. По оценке президента Ассоциации компаний связи Алексея Стурова, без связи могут остаться десятки тысяч жителей и объекты инфраструктуры.

Операторы называют требования властей САО незаконными и безосновательными. Линии связи охраняются государством и не могут быть демонтированы по решению органов местного самоуправления. В Минкомсвязи это подтвердили, напомнив, что повреждение линий связей уголовно наказуемо. Представитель министерства Михаил Быковский назвал требования префектуры "волюнтаристской историей".

Он добавил, что расходы на перенос кабелей под землю в конечном счете лягут на потребителей. Экспертный совет при ФАС рекомендовал в течение двух недель создать рабочую группу для разрешения споров. В нее должны войти представители мэрии, операторов, Минкомсвязи и Роскомнадзора. Напомним, в прошлом году кабели принудительно срезали на востоке и юго-востоке Москвы.

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