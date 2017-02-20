Власти севера Москвы задумали массовый демонтаж воздушных линий связи

31 января 2017 г. Интернет в Москве может подорожать из-за не согласованного с операторами демонтажа проводов

Столичные власти срезают воздушные линии связи и переводят их в кабельную канализацию без согласования с операторами. Изменения сетевой инфраструктуры грозят подорожанием услуг связи для москвичей в пределах 15 процентов.