Власти севера Москвы задумали массовый демонтаж воздушных линий связи

Первый заместитель префекта Северного округа Москвы Антон Велиховский предупредил операторов связи о демонтаже 550 воздушных линий на крышах домов. По словам чиновника, они незаконны, так как установлены в обход общего собрания жильцов. Это может стать самым масштабным демонтажем в истории "длинных кусачек" , пишут "Ведомости"
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У "Ростелекома" префектура насчитала 46 якобы незаконных линий, у "Акадо" и "Вымпелкома" – 22 и 14. Операторам дали неделю на то, чтобы получить разрешения или перенести линии под землю. В противном случае кабели срежут принудительно. Велиховский пообещал участвовать в этом лично. По оценке президента Ассоциации компаний связи Алексея Стурова, без связи могут остаться десятки тысяч жителей и объекты инфраструктуры.
Операторы называют требования властей САО незаконными и безосновательными. Линии связи охраняются государством и не могут быть демонтированы по решению органов местного самоуправления. В Минкомсвязи это подтвердили, напомнив, что повреждение линий связей уголовно наказуемо. Представитель министерства Михаил Быковский назвал требования префектуры "волюнтаристской историей".
Он добавил, что расходы на перенос кабелей под землю в конечном счете лягут на потребителей. Экспертный совет при ФАС рекомендовал в течение двух недель создать рабочую группу для разрешения споров. В нее должны войти представители мэрии, операторов, Минкомсвязи и Роскомнадзора. Напомним, в прошлом году кабели принудительно срезали на востоке и юго-востоке Москвы
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