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Вьетнамец ранил ножом девочку в комплексе на Ярославском шоссе
20 февраля 2017 г. | Время публикации 08:41 | Последние изменения 13:41
Рубрики: Происшествия  
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Уголовное дело возбуждено после нападения гражданина Вьетнама с ножом на маленькую соотечественницу в многофункциональном комплексе на Ярославском шоссе. По версии следствия, 20 февраля 25-летний иностранец беспричинно ударил ранее не знакомую девочку-соотечественницу ножом в грудь, сообщает ГСУ СК по Москве.

Девочка в больнице, нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка. Ранее источник РИА "Новости" в правоохранительных органах сообщал, что у вьетнамца была белая горячка, и он ранил еще двух человек.
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