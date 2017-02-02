Вьетнамец ранил ножом девочку в комплексе на Ярославском шоссе

Уголовное дело возбуждено после нападения гражданина Вьетнама с ножом на маленькую соотечественницу в многофункциональном комплексе на Ярославском шоссе. По версии следствия, 20 февраля 25-летний иностранец беспричинно ударил ранее не знакомую девочку-соотечественницу ножом в грудь, сообщает
ГСУ СК по Москве.
Девочка в больнице, нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка. Ранее источник РИА "Новости"
в правоохранительных органах сообщал, что у вьетнамца была белая горячка, и он ранил еще двух человек.