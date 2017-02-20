Строители Калининско-Солнцевской линии метро устроили забастовку из-за задержки зарплаты Рубрики: Общество

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По его словам, около сотни человек утром объявили о приостановке работы на стройплощадке. Представитель службы безопасности компании-застройщика "Ингеоком" заявил, что денег нет. После этого подъехали полицейские на двух автобусах и заявили рабочим, что они незаконно находятся на площадке, хотя это место их работы.



Одного рабочего увезли в ОВД. После того, как на место забастовки приехали представители прокуратуры и Следственного комитета, представитель службы безопасности "Ингеоком" пообещал решить вопрос с задержкой зарплаты. Он уточнил, что она делится на две части: ежемесячную и трехмесячную. Задолженность по первой части зарплаты компания погасит в ближайшие дни, а по второй – в течение месяца. По словам Зимбовского, что ежемесячную часть зарплаты компания задержала на месяц, а другую часть рабочие не получали с октября.



Строителя Калининско-Солнцевской линии метро задержали во время забастовки на Кутузовском проспекте. Рабочие требовали выплатить долг по зарплате, сообщил "Новой газете" представитель межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" Александр Зимбовский.По его словам, около сотни человек утром объявили о приостановке работы на стройплощадке. Представитель службы безопасности компании-застройщика "Ингеоком" заявил, что денег нет. После этого подъехали полицейские на двух автобусах и заявили рабочим, что они незаконно находятся на площадке, хотя это место их работы.Одного рабочего увезли в ОВД. После того, как на место забастовки приехали представители прокуратуры и Следственного комитета, представитель службы безопасности "Ингеоком" пообещал решить вопрос с задержкой зарплаты. Он уточнил, что она делится на две части: ежемесячную и трехмесячную. Задолженность по первой части зарплаты компания погасит в ближайшие дни, а по второй – в течение месяца. По словам Зимбовского, что ежемесячную часть зарплаты компания задержала на месяц, а другую часть рабочие не получали с октября.



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