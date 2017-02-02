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Собственный закон о туризме появится в столице
20 февраля 2017 г. | Время публикации 10:03 | Последние изменения 11:29
Рубрики: Законодательство, Общество  
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Global Look Press
Закон о туризме разработают в Москве. Как рассказал M24.ru председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов, нормативный документ о туристической деятельности в городе будет подготовлен совместно с департаментом спорта и туризма до конца 2017 года.

Член правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов считает, что на практике федерального законодательства не хватает, чтобы регулировать развитие туризма в городе, и для столицы, принимающей ежегодно по 17 миллионов туристов, необходим отдельный нормативный акт, включающий в себя нормы работы туристических компаний, льготы для туристических территорий и определение туристско-рекреационных зон, а также порядок функционирования и деятельности крупных достопримечательностей.

Другие эксперты отмечают, что в законе нужно также прописать стандарты работы экскурсоводов, а сам закон должен улучшить доступность туристических объектов. По их словам, большая часть дворцов и интересных мест Москвы заняты различными учреждениями, которые не доступны для проведения экскурсий. Между тем профессиональные экскурсии могли бы быть интересны не только приезжим, но и молодым москвичам, которые плохо знают свой город. Между тем рядовые москвичи активно посещают "любительские" экскурсии: по их словам, увлеченность часто оказывается важнее диплома и образования, к тому же прогулки проходят не только по центру, но и по окраинам.

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