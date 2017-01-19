Из припаркованного авто украли 22 коробки с продукцией Apple на 1,3 миллиона рублей Рубрики: Происшествия

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В полицию с заявлением о краже обратился начальник безопасности фирмы. Он рассказал, что неизвестный на парковке около дома 14, строение 2 по Бумажному проезду проник в его автомобиль Ford Connect. По предварительным данным, в украденных коробках находилась продукция фирмы Apple, ущерб составил 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".



Сотрудники правоохранительных органов ищут неизвестного, который взломал сигнализацию иномарки и украл из нее 22 коробки с товаром на 1,3 миллиона рублей. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.В полицию с заявлением о краже обратился начальник безопасности фирмы. Он рассказал, что неизвестный на парковке около дома 14, строение 2 по Бумажному проезду проник в его автомобиль Ford Connect. По предварительным данным, в украденных коробках находилась продукция фирмы Apple, ущерб составил 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".



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