Шесть человек задержаны на шествии памяти Маркелова и Бабуровой

19 января 2017 г. ОМОН будет сопровождать участников акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве

Маршрут шествия пролегает по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам до Пречистенки, где были убиты адвокат и журналистка. Участники акции возложат к месту нападения цветы. В центре Москвы усилены меры безопасности.