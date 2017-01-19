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Шесть человек задержаны на шествии памяти Маркелова и Бабуровой
20 января 2017 г. | Время публикации 08:34 | Последние изменения 08:51
Рубрики: Общество  
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Агентство городских новостей "Москва"
Шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистки Анастасии Бабуровой, прошедшее накануне вечером, закончилось задержанием шестерых активистов. Как пояснили в полиции, они задержаны "за различные нарушения", передает РЕН ТВ.

Активистов доставили в ОМВД "Арбат". В отношении них будут составлены протоколы об административном нарушении. В шествии приняло участие около 350 человек, акция была согласована с властями. На месте проведения были усилены меры безопасности.

Как сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на свою горячую линию и Twitter Объединенной группы общественного наблюдения (ОГОН), cреди задержанных ЛГБТ-активистка, которая держала в руках радужный флаг, а также участник движения Сорок Сороков Сергей Ковшов, скандировавший: "За православие, за Родину". Также наблюдатели сообщили, что полиция пропускала на шествие только с плакатами "по заявленной тематике".​
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