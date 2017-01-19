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Прокуратура требует пожизненно лишить прав стритрейсершу Багдасарян
20 января 2017 г. | Время публикации 14:04 | Последние изменения 15:31
Рубрики: Общество  
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Мара Багдасарян в Савеловском суде Москвы, 17 января 2017 года | © РИА Новости / Владимир Песня
Савеловская межрайонная прокуратура направила в суд заявление о пожизненном лишении водительских прав гонщицы Мары Багдасарян. Как сообщил "Интерфаксу" представитель столичной прокуратуры, заявление направлено на основании представления мирового судьи о проверке правомерности управления транспортными средствами. Информация о владении водительскими правами в нарушение законодательства была получена из судебного акта.

Багдасарян проходила по уголовному делу о гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова, в рамках этого дела ей был назначен административный арест на 10 суток. Кроме того, ее принудили к обязательным работам в качестве подсобного рабочего в ГБУ "Жилищник" района Сокол за неуплату штрафов и многочисленные нарушения правил дорожного движения. Уже в этом году сотрудники полиции насчитали у Багдасарян 55 неоплаченных штрафов , остановив ее в ночь на 6 января и проверив по базе данных.

Кроме того, по данным СМИ, Багдасарян достала медицинские документы о том, что ей противопоказано заниматься подобной деятельностью. В результате она просто проводила время в офисе управляющей компании. "Деятельность" гонщицы обратила на себя внимание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил ввести ссылку на срок до пяти лет в качестве уголовного наказания для стритрейсеров.

Багдасарян была привлечена к обязательным работам сроком на 595 часов, но приступила к ним спустя два дня после установленного законом срока. 13 января ее взяли под стражу в зале суда, приговорив к 15 суткам административного ареста.
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