Прокуратура требует пожизненно лишить прав стритрейсершу Багдасарян

13 января 2017 г. Мару Багдасарян арестовали на 15 суток за уклонение от обязательных работ

Багдасарян была привлечена к обязательным работам сроком на 595 часов, но приступила к ним спустя два дня после установленного законом срока. Ее приговорили к 15 суткам административного ареста и взяли под стражу в зале суда.