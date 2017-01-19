Прокуратура требует пожизненно лишить прав стритрейсершу Багдасарян

Савеловская межрайонная прокуратура направила в суд заявление о пожизненном лишении водительских прав гонщицы Мары Багдасарян. Как сообщил "Интерфаксу"
представитель столичной прокуратуры, заявление направлено на основании представления мирового судьи о проверке правомерности управления транспортными средствами. Информация о владении водительскими правами в нарушение законодательства была получена из судебного акта.
Багдасарян проходила по уголовному делу о гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова, в рамках этого дела ей был назначен административный арест на 10 суток. Кроме того, ее принудили к обязательным работам в качестве подсобного рабочего в ГБУ "Жилищник" района Сокол за неуплату штрафов и многочисленные нарушения правил дорожного движения. Уже в этом году сотрудники полиции насчитали у Багдасарян 55 неоплаченных штрафов
, остановив ее в ночь на 6 января и проверив по базе данных.
Кроме того, по данным СМИ, Багдасарян достала медицинские документы о том, что ей противопоказано заниматься подобной деятельностью. В результате она просто проводила время в офисе управляющей компании. "Деятельность" гонщицы обратила на себя внимание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил ввести ссылку
на срок до пяти лет в качестве уголовного наказания для стритрейсеров.
Багдасарян была привлечена к обязательным работам
сроком на 595 часов, но приступила к ним спустя два дня после установленного законом срока. 13 января ее взяли под стражу в зале суда, приговорив к 15 суткам административного ареста
.