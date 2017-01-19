НИИ имени Бурденко эвакуировали из-за пожара, операции не прерываются Рубрики: Происшествия

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По данным источника агентства в экстренных службах, пожар начался в одной из операционных на 13-м этаже. При этом в больнице идут две операции, отметил собеседник "Интерфакса". В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что из здания эвакуированы 226 человек, из них 75 – персонал, остальные пациенты. В числе эвакуированных есть больные, операции были прерваны из-за пожара.



Площадь пожара составляет 40 квадратных метров, ему был присвоен второй, повышенный уровень сложности по пятибалльной шкале, затем его сняли. Верхние этажи здания задымлены. На месте происшествия развернут оперативный штаб. Движение транспорта по улицам вокруг НИИ затруднено, полиция оцепила институт. Более 200 человек эвакуировали из здания НИИ нейрохирургии имени Бурденко из-за пожара. По предварительным данным, на кровле здания по адресу: улица 4-ая Тверская-Ямская, 16 загорелся утеплитель, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления МЧС.По данным источника агентства в экстренных службах, пожар начался в одной из операционных на 13-м этаже. При этом в больнице идут две операции, отметил собеседник "Интерфакса". В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что из здания эвакуированы 226 человек, из них 75 – персонал, остальные пациенты. В числе эвакуированных есть больные, операции были прерваны из-за пожара.Площадь пожара составляет 40 квадратных метров, ему был присвоен второй, повышенный уровень сложности по пятибалльной шкале, затем его сняли. Верхние этажи здания задымлены. На месте происшествия развернут оперативный штаб. Движение транспорта по улицам вокруг НИИ затруднено, полиция оцепила институт.



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