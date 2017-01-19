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С бывшего директора Хованского кладбища сняли тяжкое обвинение по делу о массовой драке
20 января 2017 г. | Время публикации 15:56
Рубрики: Криминал  
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Юрий Чабуев | © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Следствие больше не считает экс-директора Хованского кладбища Юрия Чабуева организатором массовой драки, в ходе которой были убиты три человека. Теперь ему инкриминируется только хулиганство, сообщил ТАСС адвокат Михаил Карапетян. Обвинение в организации убийства также снято с юриста и учредителя спортклуба "Здоровая нация" Александра Бочарникова и лидера этой организации Георгия Макарьева, который значится в розыске.

Еще одному фигуранту дела – водителю, который во время столкновений на кладбище сбил двух мигрантов, вместо убийства теперь инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Нескольким фигурантам предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия. Таким образом, большинство фигурантов обвиняются только по статье о хулиганстве. Защита надеется, что благодаря переквалификации обвиняемые смогут выйти из СИЗО, пишет "Коммерсант".

Массовая драка со стрельбой, в которой участвовали более 200 человек, произошла на Хованском кладбище 14 мая 2016 года. Погибли три человека, более 30 были госпитализированы. Среди участников драки были, в основном, выходцы из Средней Азии и уроженцы Северного Кавказа. По делу арестованы 14 человек, шестеро объявлены в розыск.

По версии следствия, беспорядки на Хованском кладбище произошли из-за попытки передела сфер влияния. Якобы Чабуев с помощью своих знакомых спортсменов-борцов попытался вытеснить с кладбища нелегальных работников из Таджикистана. Они навязывали посетителям услуги по уборке и даже специально разрушали надгробия, чтобы потом предложить свою "помощь". По некоторым данным, борцы, воспользовавшись ситуацией, решили либо обложить нелегалов данью, либо заставить освободить прибыльную территорию.
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