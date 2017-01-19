С бывшего директора Хованского кладбища сняли тяжкое обвинение по делу о массовой драке

17 мая 2016 г. Главу отделения "Ритуала" заподозрили в организации столкновений на Хованском кладбище

Следственный комитет РФ настаивает на аресте главы территориального отделения предприятия "Ритуал" Юрия Чабуева. По версии правоохранителей, он мог быть организатором конфликта, унесшего жизни трех человек.