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Замглавы Пушкинского района попался на получении миллиона рублей
20 января 2017 г. | Время публикации 19:50
Рубрики: Криминал  
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Официальный сайт администрации Пушкинского муниципального района Московской области
Замглавы администрации Пушкинского района Подмосковья Роман Елиссеев отправлен под домашний арест до 20 марта за покушение на мошенничество в крупном размере. По версии следствия, чиновник обещал знакомому помочь с разрешением на установку рекламной конструкции в районе, и получил за это миллион рублей.

"В действительности такой возможности обвиняемый не имел, а полученные деньги намеревался присвоить себе", – сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице Москве. 19 января Елисеева задержали в столице при получении денег. Он полностью признал вину. В администрации Пушкинского района Роман Елисеев курировал вопросы территориальной безопасности.

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