Замглавы Пушкинского района попался на получении миллиона рублей

Замглавы администрации Пушкинского района Подмосковья Роман Елиссеев отправлен под домашний арест до 20 марта за покушение на мошенничество в крупном размере. По версии следствия, чиновник обещал знакомому помочь с разрешением на установку рекламной конструкции в районе, и получил за это миллион рублей.
"В действительности такой возможности обвиняемый не имел, а полученные деньги намеревался присвоить себе", – сообщается на сайте
Главного следственного управления СК по столице Москве. 19 января Елисеева задержали в столице при получении денег. Он полностью признал вину. В администрации Пушкинского района Роман Елисеев курировал вопросы территориальной безопасности.