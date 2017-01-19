Самый высотный в Европе лифт запустили в "Москва-Сити" Рубрики: Городская инфраструктура

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Интерьер входной группы выполнен по проекту архитектора Сергея Чобана. Потолок входной группы выполнен из нержавеющей стали из сделанных на заказ треугольных кассет: эта форма была выбрана как продолжение темы самой башни - треугольное сечение призм башен присутствует во многих элементах отделки. Специальным образом изогнутая поверхность металла при попадании солнечных лучей создает иллюзию колышущейся поверхности воды, а материал подчеркивает ощущение высоты и легкости. Полы выложены из черного кенийского мрамора, общая площадь холла составляет более 600 квадратных метров.



В пресс-службе добавили, что плоскость козырька над входом в "Башню" держат четыре тонкие колонны, а сегменты укрывающих плоскостей козырька удерживаются вантовыми конструкциями, создающими впечатление, что козырек как бы "парит" над входом. Визуальные детали проекта призваны намекнуть на образ яхты, от которого изначально отталкивался архитектурный проект. Поднимающийся на высоту 355 метров над землей грузопассажирский лифт запустили в "Башне Федерация. Восток" в "Москва-Сити". Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе ЗАО "Башня Федерация", новая лифтовая шахта может претендовать на звание самой высокой в Европе: кабина лифта следует со второго подземного ("минус второго") на 94-й этаж без пересадок. Грузопассажирский лифт поднимается на высоту 355 метров над землей со скоростью до 8 метров в секунду.Интерьер входной группы выполнен по проекту архитектора Сергея Чобана. Потолок входной группы выполнен из нержавеющей стали из сделанных на заказ треугольных кассет: эта форма была выбрана как продолжение темы самой башни - треугольное сечение призм башен присутствует во многих элементах отделки. Специальным образом изогнутая поверхность металла при попадании солнечных лучей создает иллюзию колышущейся поверхности воды, а материал подчеркивает ощущение высоты и легкости. Полы выложены из черного кенийского мрамора, общая площадь холла составляет более 600 квадратных метров.В пресс-службе добавили, что плоскость козырька над входом в "Башню" держат четыре тонкие колонны, а сегменты укрывающих плоскостей козырька удерживаются вантовыми конструкциями, создающими впечатление, что козырек как бы "парит" над входом. Визуальные детали проекта призваны намекнуть на образ яхты, от которого изначально отталкивался архитектурный проект.



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