Самый высотный в Европе лифт запустили в "Москва-Сити"

Поднимающийся на высоту 355 метров над землей грузопассажирский лифт запустили в "Башне Федерация. Восток" в "Москва-Сити". Как сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе ЗАО "Башня Федерация", новая лифтовая шахта может претендовать на звание самой высокой в Европе: кабина лифта следует со второго подземного ("минус второго") на 94-й этаж без пересадок. Грузопассажирский лифт поднимается на высоту 355 метров над землей со скоростью до 8 метров в секунду.
Интерьер входной группы выполнен по проекту архитектора Сергея Чобана. Потолок входной группы выполнен из нержавеющей стали из сделанных на заказ треугольных кассет: эта форма была выбрана как продолжение темы самой башни - треугольное сечение призм башен присутствует во многих элементах отделки. Специальным образом изогнутая поверхность металла при попадании солнечных лучей создает иллюзию колышущейся поверхности воды, а материал подчеркивает ощущение высоты и легкости. Полы выложены из черного кенийского мрамора, общая площадь холла составляет более 600 квадратных метров.
В пресс-службе добавили, что плоскость козырька над входом в "Башню" держат четыре тонкие колонны, а сегменты укрывающих плоскостей козырька удерживаются вантовыми конструкциями, создающими впечатление, что козырек как бы "парит" над входом. Визуальные детали проекта призваны намекнуть на образ яхты, от которого изначально отталкивался архитектурный проект.