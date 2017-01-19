]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
января
pda
Поиск
Архив

Школьник попал в больницу после избиения "похожим на пистолет предметом"
20 января 2017 г. | Время публикации 12:57 | Последние изменения 13:10
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Школьник попал в больницу с травмой головы после того, как его избил одноклассник с "похожим на пистолет предметом", сообщил агентству "Москва" источник, знакомый с ситуацией. Драка между семиклассниками одной из школ на северо-западе Москвы случилась из-за оскорбительной записки.

На видео, которое оказалось в распоряжении агентства, зачинщик драки несколько раз ударил одноклассника по голове похожим на пистолет предметом. Пострадавший подросток находится в больнице. Обстоятельства и дальнейшая информация выясняются.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.01.2017   16:04
4
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 20 января 2017 г. // Последняя новость 15:56
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>