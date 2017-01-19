Школьник попал в больницу после избиения "похожим на пистолет предметом" Рубрики: Происшествия

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На видео, которое оказалось в распоряжении агентства, зачинщик драки несколько раз ударил одноклассника по голове похожим на пистолет предметом. Пострадавший подросток находится в больнице. Обстоятельства и дальнейшая информация выясняются. Школьник попал в больницу с травмой головы после того, как его избил одноклассник с "похожим на пистолет предметом", сообщил агентству "Москва" источник, знакомый с ситуацией. Драка между семиклассниками одной из школ на северо-западе Москвы случилась из-за оскорбительной записки.На видео, которое оказалось в распоряжении агентства, зачинщик драки несколько раз ударил одноклассника по голове похожим на пистолет предметом. Пострадавший подросток находится в больнице. Обстоятельства и дальнейшая информация выясняются.



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