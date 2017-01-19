Школьник попал в больницу после избиения "похожим на пистолет предметом"

Школьник попал в больницу с травмой головы после того, как его избил одноклассник с "похожим на пистолет предметом", сообщил агентству "Москва"
источник, знакомый с ситуацией. Драка между семиклассниками одной из школ на северо-западе Москвы случилась из-за оскорбительной записки.
На видео, которое оказалось в распоряжении агентства, зачинщик драки несколько раз ударил одноклассника по голове похожим на пистолет предметом. Пострадавший подросток находится в больнице. Обстоятельства и дальнейшая информация выясняются.