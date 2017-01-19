Калашников на московском памятнике будет любоваться своим автоматом, "как скрипкой Страдивари"

25 мая 2016 г. Памятники Пастернаку и Калашникову откроют в столице

Памятник Борису Пастернаку работы скульптора Зураба Церетели разместят в Оружейном переулке. Памятник Калашникову предлагается установить в Оружейном сквере на углу улиц Садовая-Каретная и Краснопролетарская.