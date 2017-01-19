Калашников на московском памятнике будет любоваться своим автоматом, "как скрипкой Страдивари"

Памятник Михаилу Калашникову откроется в Москве не в январе, как планировалось ранее, а накануне Дня Победы, 8 мая. "Из-за погодных условий мы решили, что установку памятника лучше перенести на более теплое время года", – сообщил РИА "Новости"
автор монумента народный художник России Салават Щербаков.
Памятник высотой 7,5 метра установят в сквере у Оружейного переулка. Щербаков пояснил, что из-за морозов не удалось подготовить фундамент композиции, а строителям потребовалось больше времени, чтобы перенести из сквера коммуникации, передает ТАСС.
"Получив дополнительное время, мы решили доработать композицию. Многие хотели, чтобы Калашников был без оружия, но мы сделали так, что автор смотрит на свой автомат, как на произведение искусства, например, как на скрипку Страдивари", – рассказал скульптор. Фоном памятника станет композиция с архангелом Михаилом - небесным покровителем Калашникова - поражающим дракона.
"Он побеждает зло, которого сейчас в мире много, и оно показывает свой оскал и зверство. Его копье, поражающее дракона, – это символ автомата Калашникова, который делался для победы над злом", – сказал агентству "Москва"
Щербаков. На гранитной стене позади Калашникова будут изображены автоматы, чертежи и молотки, как в конструкторском бюро.