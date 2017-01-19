Московские кинотеатры полностью обновят через два года Рубрики: Городская инфраструктура

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По словам Печерского, на момент покупки все здания назывались кинотеатрами, но кинопоказы проходили всего в 11 из 39 заведений, еще 18 объектов были закрыты, а в десяти кинотеатрах развернулась стихийная торговля. Как отмечается, все эти объекты построены между Третьим транспортным кольцом и МКАД, где проживает более 10 миллионов человек. Реновация кинотеатров, по замыслу их нового владельца, призвана возродить инфраструктуру спальных районов.



Несмотря на то, что заниматься исключительно кинопоказом сейчас невыгодно, владелец обещает не превращать московские кинотеатры в банальные магазины. "Наша цель - создать место, которое покрывало бы все каждодневные потребности в услугах, сервисах, товарах, отдыхе, развлечении и образовании", - отметил Печерский. По его словам, 30% площадей нынешних кинотеатров будет отведено под культурные функции: помимо обновленных кинозалов, там будут предусмотрены "различные секции по дополнительному детскому и взрослому образованию". Речь идет о развитии центров районного масштаба, более компактных, нежели нынешние крупные торговые центры. А в коммерческой части проекта будут совмещаться традиционные и интернет-покупки. "Например, у детского магазина товары для новорожденных - это очень востребованные и часто покупаемые товары. В то же время кроватки, коляски и автокресла - скорее разовые покупки, именно такие товары мы предлагаем размещать онлайн", - пояснил бизнесмен. Онлайн-заказы можно будет забрать в магазине партнеров в районных центрах или же в централизованном пункте выдачи заказов каждого из центров.



Кроме того, новые центры призваны решить проблему досуга в спальных районах и в более широком смысле. "Мне, например, хотелось бы, чтобы недалеко от дома были кафе и рестораны, где можно провести время с друзьями, сходить с ребенком и не тратить время на дорогу. В центре Москвы таких возможностей предостаточно, потребители с любым кошельком могут рассчитывать на высокое качество и многообразие концепций. В спальных районах этого нет", - пояснил бизнесмен, уточнив, что спрос на такого рода концепцию у москвичей есть: многих привлекает территориальная близость к месту жительства без потери качества ассортимента.



Существующие названия кинотеатров при этом планируется сохранить, переименовав их в районные центры, а при перестройке учесть специфику каждого объекта. Так, на крыше здания кинотеатра "Родина" у станции метро "Семеновская" планируется открыть



Что касается прочих объектов, то в 36 из 39 объектов откроются магазины небольшой площади под брендом "Лента", также ведутся переговоры с владельцами сетей "Чайхона N1", "Шоколадница", "Кофе Хауз" и закусочных Burger King. При этом речь идет не о создании фудкортов, а об открытии полноценных кофеен и ресторанов формата быстрого питания, ассортимент которых будет регулярно обновляться.



Своего рода "ротация", по замыслу бизнесмена, будет проходить и в детских образовательно-досуговых секциях. "Например, в этом месяце работает кружок робототехники, в следующем он переезжает в другой наш центр, а на его место садится кружок кройки и шитья. Если у вас под домом всегда один и тот же набор досуговых опций, он быстро надоест и вы станете искать что-то другое", - пояснил Печерский. Местных жителей будут регулярно информировать о том, что представляет собой новая концепция, а сами они будут участвовать в обновлении: так, жители района, где располагается кинотеатр "Орбита", предложили оформить его в космическом стиле. Все объекты начнут строиться в этом году и будут сдаваться в разное время в зависимости от объемов реконструкции: центры "Родина", "Саяны", "Звездный" будут введены до конца второго квартала 2018 года, а окончательно все будет готово до середины 2019 года.



Московские власти пытались много лет продать принадлежавшую городу сеть кинотеатров . В результате эти объекты выкупила компания ADG Group, пообещавшая после реконструкции открыть в них районные центры нового формата. Как рассказал "Коммерсанту" управляющий партнер ADG Group Григорий Печерский, кинотеатры преобразят в культурно-досуговые центры нового типа, куда можно будет сходить, не тратя время на поездки в центр.По словам Печерского, на момент покупки все здания назывались кинотеатрами, но кинопоказы проходили всего в 11 из 39 заведений, еще 18 объектов были закрыты, а в десяти кинотеатрах развернулась стихийная торговля. Как отмечается, все эти объекты построены между Третьим транспортным кольцом и МКАД, где проживает более 10 миллионов человек. Реновация кинотеатров, по замыслу их нового владельца, призвана возродить инфраструктуру спальных районов.Несмотря на то, что заниматься исключительно кинопоказом сейчас невыгодно, владелец обещает не превращать московские кинотеатры в банальные магазины. "Наша цель - создать место, которое покрывало бы все каждодневные потребности в услугах, сервисах, товарах, отдыхе, развлечении и образовании", - отметил Печерский. По его словам, 30% площадей нынешних кинотеатров будет отведено под культурные функции: помимо обновленных кинозалов, там будут предусмотрены "различные секции по дополнительному детскому и взрослому образованию". Речь идет о развитии центров районного масштаба, более компактных, нежели нынешние крупные торговые центры. А в коммерческой части проекта будут совмещаться традиционные и интернет-покупки. "Например, у детского магазина товары для новорожденных - это очень востребованные и часто покупаемые товары. В то же время кроватки, коляски и автокресла - скорее разовые покупки, именно такие товары мы предлагаем размещать онлайн", - пояснил бизнесмен. Онлайн-заказы можно будет забрать в магазине партнеров в районных центрах или же в централизованном пункте выдачи заказов каждого из центров.Кроме того, новые центры призваны решить проблему досуга в спальных районах и в более широком смысле. "Мне, например, хотелось бы, чтобы недалеко от дома были кафе и рестораны, где можно провести время с друзьями, сходить с ребенком и не тратить время на дорогу. В центре Москвы таких возможностей предостаточно, потребители с любым кошельком могут рассчитывать на высокое качество и многообразие концепций. В спальных районах этого нет", - пояснил бизнесмен, уточнив, что спрос на такого рода концепцию у москвичей есть: многих привлекает территориальная близость к месту жительства без потери качества ассортимента.Существующие названия кинотеатров при этом планируется сохранить, переименовав их в районные центры, а при перестройке учесть специфику каждого объекта. Так, на крыше здания кинотеатра "Родина" у станции метро "Семеновская" планируется открыть площадку с рестораном , который был закрыт с середины 1950-х годов. Сами же кинотеатры будут полностью перестроены: к примеру, площадь кинотеатра "Киргизия" увеличится с 5 до 17 тысяч квадратных метров, а кинотеатр "Мечта" "вырастет" с полутора до 5 тысяч квадратных метров. Общая же площадь объектов вырастет почти втрое: с 166 тысяч до 480 тысяч квадратных метров.Что касается прочих объектов, то в 36 из 39 объектов откроются магазины небольшой площади под брендом "Лента", также ведутся переговоры с владельцами сетей "Чайхона N1", "Шоколадница", "Кофе Хауз" и закусочных Burger King. При этом речь идет не о создании фудкортов, а об открытии полноценных кофеен и ресторанов формата быстрого питания, ассортимент которых будет регулярно обновляться.Своего рода "ротация", по замыслу бизнесмена, будет проходить и в детских образовательно-досуговых секциях. "Например, в этом месяце работает кружок робототехники, в следующем он переезжает в другой наш центр, а на его место садится кружок кройки и шитья. Если у вас под домом всегда один и тот же набор досуговых опций, он быстро надоест и вы станете искать что-то другое", - пояснил Печерский. Местных жителей будут регулярно информировать о том, что представляет собой новая концепция, а сами они будут участвовать в обновлении: так, жители района, где располагается кинотеатр "Орбита", предложили оформить его в космическом стиле. Все объекты начнут строиться в этом году и будут сдаваться в разное время в зависимости от объемов реконструкции: центры "Родина", "Саяны", "Звездный" будут введены до конца второго квартала 2018 года, а окончательно все будет готово до середины 2019 года.



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