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Нарушитель правил парковки получил условный срок за нападение на инспектора МАДИ
20 января 2017 г. | Время публикации 17:04 | Последние изменения 17:57
Рубрики: Автотранспорт, Общество  
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Moscow-Live.ru
Суд в Москве приговорил к году лишения свободы условно 49-летнего мужчину за конфликт с сотрудником Московской административной дорожной инспекции из-за неправильно припаркованного автомобиля. Об этом сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Москве.

6 января 2016 года Олег Бурлаков припарковал свой автомобиль в запрещенном месте на улице Зацепский Вал. К нему подошел сотрудник Московской административной дорожной инспекции и попросил предъявить документы для составления протокола об административном правонарушении. В ответ на это мужчина ударил его по лицу.

Против Бурлакова было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Он полностью признал свою вину и раскаялся, в связи с чем суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.
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