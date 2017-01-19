Следователи выясняют обстоятельства смерти девушки с воспалением легких в больнице Москвы Рубрики: Происшествия

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По данным



Вечером того же дня ей стало хуже, и пациентку доставили в больницу с диагнозом "бронхит и воспаление легких". Девушка провела в общей палате четыре дня, лучше ей не становилось. По словам родных, она не раз жаловалась врачам на сильные боли и высокую температуру, но медики не реагировали. Утром 15 января девушка упала в палате и была доставлена в реанимацию, но спасти ее не удалось.



Столичные следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию о смерти 25-летней девушки в больнице после оставшихся без внимания жалоб врачам. "В ходе доследственной проверки будут устанавливаться и опрашиваться медицинские работники, а также свидетели произошедшего", – говорится на сайте ГСУ СК по Москве.По данным Life , еще перед Новым годом у москвички поднялась высокая температура. Врачи скорой помощи поставили ей диагноз "бронхит" и дали рекомендации для дальнейшего лечения на дому. Однако улучшение не наступало, и 11 января девушка в сопровождении мужа пошла в поликлинику, где провела весь день в ожидании осмотра и снимков.Вечером того же дня ей стало хуже, и пациентку доставили в больницу с диагнозом "бронхит и воспаление легких". Девушка провела в общей палате четыре дня, лучше ей не становилось. По словам родных, она не раз жаловалась врачам на сильные боли и высокую температуру, но медики не реагировали. Утром 15 января девушка упала в палате и была доставлена в реанимацию, но спасти ее не удалось.



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