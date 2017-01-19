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Сильный ветер и метель сохранятся в столице в выходные
20 января 2017 г. | Время публикации 20:00 | Последние изменения 20:01
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
В выходные столицу ожидает гололедица и метель, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 21 января, будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, гололедица. Температура ночью в Москве минус 4 - минус 6, по области до минус 9 градусов, днем в Москве минус 1 - минус 3, по области до минус 6 градусов. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.

В воскресенье, 22 января, ночью переменная облачность, без осадков, температура в Москве минус 8 - минус 10, по области минус 7 - минус 12, местами до минус 17 градусов. Днем облачно, небольшой снег, мокрый снег, местами метель, температура в Москве от минус одного до плюс одного, по области от минус четырех до плюс одного градуса. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Местами гололедица.
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Пятница, 20 января 2017 г. // Последняя новость 20:00
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