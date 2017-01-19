Сильный ветер и метель сохранятся в столице в выходные Рубрики: Погода

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В воскресенье, 22 января, ночью переменная облачность, без осадков, температура в Москве минус 8 - минус 10, по области минус 7 - минус 12, местами до минус 17 градусов. Днем облачно, небольшой снег, мокрый снег, местами метель, температура в Москве от минус одного до плюс одного, по области от минус четырех до плюс одного градуса. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Местами гололедица. В выходные столицу ожидает гололедица и метель, сообщает Гидрометцентр России . В субботу, 21 января, будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, гололедица. Температура ночью в Москве минус 4 - минус 6, по области до минус 9 градусов, днем в Москве минус 1 - минус 3, по области до минус 6 градусов. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.В воскресенье, 22 января, ночью переменная облачность, без осадков, температура в Москве минус 8 - минус 10, по области минус 7 - минус 12, местами до минус 17 градусов. Днем облачно, небольшой снег, мокрый снег, местами метель, температура в Москве от минус одного до плюс одного, по области от минус четырех до плюс одного градуса. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Местами гололедица.



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