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Инспекторы ГИБДД получили персональные видеорегистраторы
20 января 2017 г. | Время публикации 11:02
Рубрики: Общество  
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УМВД России по Мурманской области
Столичная Госавтоинспекция получила 960 персональных видеорегистраторов. Их выдают каждому сотруднику дорожно-патрульной службы перед выходом на службу. Миниатюрные устройства размером со спичечный коробок и весом около 100 граммов крепятся на одежду инспектора — карман или галстук, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы

Устройства "Дозор-77" призваны проконтролировать исполнение полицейскими административных процедур, связанных с общением с гражданами и оформлением административных материалов. Видеорегистраторы фиксируют картинку и записывают звук. С помощью специальной кнопки сотрудники ДПС также могут делать и сохранять фотоснимки с мест происшествий, после дежурства информация с видеорегистраторов отправляется на специальный сервер.

Напомним, во всех машинах ДПС в Москве уже есть видеорегистраторы, а персональными устройствами в дальнейшем планируется оснастить и другие подразделения полиции, в том числе участковых и патрульно-постовые службы. Между тем инспекторы ГИБДД нередко пытаются обмануть видеорегистраторы: в прошлом году в Сети появилось видео, снятое из окна дома, на котором инспектор останавливает нарушителя и что-то обсуждает с ним в патрульной машине. В какой-то момент собеседник автоинспектора отсчитывает деньги, прячет их в боковой карман дверцы служебного авто и выходит. Выложивший запись в интернет утверждает, что таким образом передача денег не попадает в поле зрения видеорегистратора в салоне машины ГИБДД, и сам инспектор не берет их в руки.
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