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Водители жалуются на "рэкет" штрафстоянок, не отдающих авто без предоплаты
20 января 2017 г. | Время публикации 08:00
Рубрики: Автотранспорт, Законодательство  
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Moscow-Live.ru
В прошлом году автомобилисты получили право забирать машины со штрафстоянок без предоплаты хранения и перемещения, с обязательством заплатить в течение 60 дней. Москва ввела такую норму в июле, Подмосковье – в ноябре. Тем не менее с водителей продолжают требовать "выкуп" сразу: в Красногорске автовладельцам семь часов не отдавали машины, в итоге они штурмовали штрафстоянку и блокировали проезд к ней новых эвакуаторов.

Об инциденте на прошлой неделе сообщал телеканал "360". Некоторые водители в итоге все-таки заплатили на месте, хотя и назвали происходящее рэкетом и, по сути, похищением автомобилей. После жалобы одного из граждан в ситуацию вмешался областной минтранс и пообещал провести внеплановую проверку спецстоянки.

В ведомстве подчеркнули, что о новом законе были проинформированы все штрафстоянки и службы эвакуации, с которыми заключен договор. Если в течение года организация два и более раза не исполняет предписания, минтранс имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, говорится на сайте министерства.

"Газета.Ru" отмечает, что три года назад на "Оператора специализированных стоянок Московской области", управляющего штрафстоянками региона, уже заводили дело по поводу злоупотребления доминирующим положением на рынке. Тогда владельцам групногабаритных авто отказывались возвращать машины без специального разрешения.

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