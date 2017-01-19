Водители жалуются на "рэкет" штрафстоянок, не отдающих авто без предоплаты

24 июля 2016 г. Забирать машины со штрафстоянок теперь можно без предоплаты

Сегодня, 24 июля, вступил в силу новый порядок оплаты возврата эвакуированных автомобилей. Теперь водителям можно оплатить квитанцию в течение 60 дней, а для тех, кто не затягивает с оплатой, полагается скидка.