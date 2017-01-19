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Дело о халатности возбудили против врачей роддома, где покалечили ребенка
20 января 2017 г. | Время публикации 12:12 | Последние изменения 13:11
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело о халатности против врачей, оказавших ненадлежащую помощь женщине во время родов. Как сообщается на сайте ведомства, в период с 5 по 14 марта 2014 года в одном из роддомов Москвы новорожденный ребенок получил тяжелые родовые травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В начале 2017 года потерпевшая обратилась в Следственный комитет с заявлением, после рассмотрения которого было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью). Действиям врачей, принимавших роды у потерпевшей, будет дана правовая оценка, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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