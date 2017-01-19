Дело о халатности возбудили против врачей роддома, где покалечили ребенка

Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело о халатности против врачей, оказавших ненадлежащую помощь женщине во время родов. Как сообщается на сайте ведомства
, в период с 5 по 14 марта 2014 года в одном из роддомов Москвы новорожденный ребенок получил тяжелые родовые травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.
В начале 2017 года потерпевшая обратилась в Следственный комитет с заявлением, после рассмотрения которого было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью). Действиям врачей, принимавших роды у потерпевшей, будет дана правовая оценка, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.