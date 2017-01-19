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Мужчина расстрелял полицейских, которые прибыли задержать его за кражу велосипеда
20 января 2017 г. | Время публикации 09:08
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Столичная полиция ведет поиски мужчины, расстрелявшего двух полицейских в одном из домов на востоке Москвы в четверг, 19 января. Пострадавшие стражи порядка доставлены в больницу, пишет "Московский комсомолец".

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, инцидент произошел в 18.20. Сотрудники правоохранительных органов Алексей Трунцов и Денис Рукотов вычислили и попытались задержать подозреваемого в совершении кражи велосипеда, проникнув в его квартиру на Зеленом проспекте через соседний балкон. Преступник открыл огонь по полицейским из травматического оружия.

Полицейским оказана медицинская помощь, поймать преступника, который скрылся с места преступления, пока не удалось. Как выяснилось, стрелявший — 34-летний житель столицы Константин Гурченко. По словам соседей, которые приводит РЕН ТВ, мужчина был скрытным и ранее служил в армии.
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