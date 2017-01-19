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Водителя на два месяца лишили прав за езду с нечищеными номерами в аномальный снегопад
20 января 2017 г. | Время публикации 18:28
Рубрики: Автотранспорт  
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Города и Страны
Автомобилиста лишили прав из-за налипшего на госномер в непогоду снега. Автоинспекторы сочли, что водитель намеренно скрыл номер машины, так как якобы разглядели следы пальцев. И хотя никаких доказательств тому не предоставили, суд все же решил, что оснований не доверять сотрудникам полиции нет. Об этом пишет "Газета.Ru".

20-летнего владельца Hyundai ix35 остановили рано утром 30 ноября. В те дни отмечались аномальные снегопады, на дорогах была снежная каша. Несмотря на это, инспекторы посчитали, что автомобилист специально "загрязнил" номера и спереди, и сзади. Водителю вменили намеренное сокрытие номеров по части 2 статьи 12.2 КоАП. Суд тоже не увидел связи между погодой и залепленными номерами.

Сотрудники ГИБДД на заседании давали противоречивые показания: один подтвердил, что владелец машины предлагал на месте очистить номера от снега, второй опроверг. Кроме того, он заявил, что якобы разглядел на номере следы пальцев, но позже сказал, что сидел в служебной машине и наблюдал за происходящим из окна. На фотографиях, которые сделали полицейские, рассмотреть отпечатки невозможно. Тем не менее судья счел показания инспекторов логичными и последовательными и на два месяца лишил водителя прав.

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