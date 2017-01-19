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Тело пенсионера с колото-резаными ранами обнаружили в квартире на востоке столицы
20 января 2017 г. | Время публикации 11:35 | Последние изменения 13:16
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти 69-летнего мужчины, тело которого с колото-резаными ранениями было найдено в квартире на востоке Москвы. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело 69-летнего мужчины с колото-резаными ранениями было обнаружено в квартире одного из домов по улице Стромынка. Cмерть пострадавшего наступила примерно за час до приезда правоохранителей, тело направлено в морг на исследование. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В столичном главке МВД подтвердили факт обнаружения трупа.
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