Тело пенсионера с колото-резаными ранами обнаружили в квартире на востоке столицы Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press



Тело 69-летнего мужчины с колото-резаными ранениями было обнаружено в квартире одного из домов по улице Стромынка. Cмерть пострадавшего наступила примерно за час до приезда правоохранителей, тело направлено в морг на исследование. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В столичном главке МВД подтвердили факт обнаружения трупа. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти 69-летнего мужчины, тело которого с колото-резаными ранениями было найдено в квартире на востоке Москвы. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.Тело 69-летнего мужчины с колото-резаными ранениями было обнаружено в квартире одного из домов по улице Стромынка. Cмерть пострадавшего наступила примерно за час до приезда правоохранителей, тело направлено в морг на исследование. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В столичном главке МВД подтвердили факт обнаружения трупа.



Предыдущая статья | Следующая статья Новость на Яндекс.карте Развернуть карту

