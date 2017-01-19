Телецентр Останкино и ВГТРК "заминировали" в день инаугурации Трампа Рубрики: Происшествия

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Представитель ВГТРК подтвердил, что "действительно, звонок анонимный поступил, была проведена проверка", передает ТАСС. Около здания дежурят полицейские с собаками и скорая помощь, внутрь никого не пускают, передает Проверка проводилась в телецентре Останкино на улице Академика Королева и здании ВГТРК на на 5-й улице Ямского Поля после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Полная эвакуация в обоих случаях не проводилась. Здания обследовали сотрудники полиции и МЧС, а также кинологи с собаками. Угроза взрыва не подтвердилась.Представитель ВГТРК подтвердил, что "действительно, звонок анонимный поступил, была проведена проверка", передает ТАСС. Около здания дежурят полицейские с собаками и скорая помощь, внутрь никого не пускают, передает агентство "Москва" . Устанавливается личность телефонного террориста для его задержания.



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