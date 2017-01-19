Один из крупнейших операторов наружной рекламы "кинул" мэрию на 2 миллиарда рублей Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



По условиям договоров, "ТРК" должно было ежегодно производить оплату в четко установленные сроки. Очередной платеж мэрия ожидала в конце декабря, но деньги так и не поступили. Власти готовят обращение в суд и рассчитывают взыскать с ТРК задолженность и неустойку за фактическое использование рекламных конструкций без их оплаты.



По восьми договорам, заключенным по итогам аукционов, ТРК получила право на эксплуатацию полутора тысяч рекламных мест, став одним из крупнейших операторов наружной рекламы. Компания относится к структурам холдинга "Гема" наряду со скандально известной фирмой "Авто селл", которая с 2011 по 2015 год была оператором рекламы в столичном метро и тоже



Впоследствии компания была признана банкротом, сумма задолженности перед метрополитеном выросла до 1,4 миллиарда рублей.



Власти Москвы расторгли договоры и намерены судиться с оператором наружной рекламы ООО "ТРК", который задолжал почти 2 миллиарда рублей за эксплуатацию рекламных конструкций. По договорам, заключенным в 2013 году, компания должна была заплатить 212 миллионов рублей, по договорам 2014 года – 1,7 миллиарда рублей, говорится на сайте Департамента СМИ и рекламы.По условиям договоров, "ТРК" должно было ежегодно производить оплату в четко установленные сроки. Очередной платеж мэрия ожидала в конце декабря, но деньги так и не поступили. Власти готовят обращение в суд и рассчитывают взыскать с ТРК задолженность и неустойку за фактическое использование рекламных конструкций без их оплаты.По восьми договорам, заключенным по итогам аукционов, ТРК получила право на эксплуатацию полутора тысяч рекламных мест, став одним из крупнейших операторов наружной рекламы. Компания относится к структурам холдинга "Гема" наряду со скандально известной фирмой "Авто селл", которая с 2011 по 2015 год была оператором рекламы в столичном метро и тоже не выполнила своих обязательств, задолжав более 1,1 миллиарда рублей.Впоследствии компания была признана банкротом, сумма задолженности перед метрополитеном выросла до 1,4 миллиарда рублей. Новым рекламным подрядчиком по итогам аукциона стала "Трейд компани", изначально действовавшая в интересах все того же холдинга "Гема". В ближайшие десять лет оператор обязуется перечислить подземке 22,7 миллиарда рублей. На сей раз метрополитен обезопасил себя тем, что подписал договор с победителем торгов только после предоставления банковской гарантии почти 6,8 миллиарда рублей.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 17 июля 2015 г. Рекламную фирму изгнали из метро, обвинив в мошенничестве

27 июля в метро начнется демонтаж рекламы, которой последние четыре года управляла компания "Авто селл". С апреля она задолжала подземке больше миллиарда рублей, а уведомление о разрыве контракта проигнорировала.

