Стойки для зарядки гаджетов появились на 27 станциях метро

Стойки для зарядки гаджетов появились на 27 станциях московского метро по итогам пилотного проекта на "Выставочной" и "Котельниках". Об этом NEWSmsk.com
сообщили в пресс-службе подземки. Стойки оснащены 220-вольтовыми розетками и USB-портами.
Теперь подзарядить батарею мобильного устройства можно на станциях "Митино", "Выставочная", "Парк Победы", "Деловой центр", "Трубная", "Цветной бульвар", "Достоевская", "Дубровка", "Воробьёвы горы", "Алма-Атинская", "Зябликово", "Борисово", "Варшавская", "Авиамоторная", "Новокосино", "Площадь Ильича", "Проспект Мира", "Маяковская", "Лесопарковая", "Пятницкое шоссе", "Волоколамская", "Мякинино", "Строгино", "Спартак", "Пролетарская", "Лермонтовский проспект", "Жулебино".
Панели для зарядки гаджетов также есть на 16 станциях Московского центрального кольца. USB-розетки будут и в вагонах поезда нового поколения "Москва"
, который начнет курсировать на Таганско-Краснопресненской линии в феврале. В конце декабря в столице также установили 220 остановок
общественного транспорта нового типа с зарядками для гаджетов и бесплатным Wi-Fi.