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Стойки для зарядки гаджетов появились на 27 станциях метро
20 января 2017 г. | Время публикации 16:25 | Последние изменения 16:41
Рубрики: Метрополитен  
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Московский метрополитен
Московский метрополитен
Московский метрополитен
Стойки для зарядки гаджетов появились на 27 станциях московского метро по итогам пилотного проекта на "Выставочной" и "Котельниках". Об этом NEWSmsk.com сообщили в пресс-службе подземки. Стойки оснащены 220-вольтовыми розетками и USB-портами.

Теперь подзарядить батарею мобильного устройства можно на станциях "Митино", "Выставочная", "Парк Победы", "Деловой центр", "Трубная", "Цветной бульвар", "Достоевская", "Дубровка", "Воробьёвы горы", "Алма-Атинская", "Зябликово", "Борисово", "Варшавская", "Авиамоторная", "Новокосино", "Площадь Ильича", "Проспект Мира", "Маяковская", "Лесопарковая", "Пятницкое шоссе", "Волоколамская", "Мякинино", "Строгино", "Спартак", "Пролетарская", "Лермонтовский проспект", "Жулебино".

Панели для зарядки гаджетов также есть на 16 станциях Московского центрального кольца. USB-розетки будут и в вагонах поезда нового поколения "Москва", который начнет курсировать на Таганско-Краснопресненской линии в феврале. В конце декабря в столице также установили 220 остановок общественного транспорта нового типа с зарядками для гаджетов и бесплатным Wi-Fi.

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