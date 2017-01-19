Стойки для зарядки гаджетов появились на 27 станциях метро

15 января 2017 г. В метро в 2017 году появятся 24 поезда "Москва" с USB-зарядками

Новые составы повышенной вместимости будут постепенно заменять поезда на самой загруженной линии метро - Таганско-Краснопресненской. Поезда "Москва" способны перевозить до двух тысяч человек.