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Из московской больницы украли оборудование стоимостью более 9 миллионов рублей
20 июня 2017 г. | Время публикации 10:01
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
Неизвестные похитили из здания больницы на востоке Москвы медицинское оборудование на сумму свыше 9 миллионов рублей. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Информация о краже поступила 19 июня в 14:20 от заведующего ​радиологическего отделения Государственной клинической больницы по адресу улица 11-я Парковая, 32. Как выяснилось, неизвестный, взломав металлическую решетку, вскрыл оконную раму и похитил медицинское оборудование из кабинета дозиметрического планирования.

В полиции отметили, что преступление было совершено в период ​с 20:00 16 июня по 8:00 19 июня. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

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