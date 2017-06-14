Из московской больницы украли оборудование стоимостью более 9 миллионов рублей

Неизвестные похитили из здания больницы на востоке Москвы медицинское оборудование на сумму свыше 9 миллионов рублей. Об этом "Интерфаксу"
сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
Информация о краже поступила 19 июня в 14:20 от заведующего радиологическего отделения Государственной клинической больницы по адресу улица 11-я Парковая, 32. Как выяснилось, неизвестный, взломав металлическую решетку, вскрыл оконную раму и похитил медицинское оборудование из кабинета дозиметрического планирования.
В полиции отметили, что преступление было совершено в период с 20:00 16 июня по 8:00 19 июня. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.