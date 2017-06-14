Из московской больницы украли оборудование стоимостью более 9 миллионов рублей Рубрики: Криминал

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Информация о краже поступила 19 июня в 14:20 от заведующего ​радиологическего отделения Государственной клинической больницы по адресу улица 11-я Парковая, 32. Как выяснилось, неизвестный, взломав металлическую решетку, вскрыл оконную раму и похитил медицинское оборудование из кабинета дозиметрического планирования.



В полиции отметили, что преступление было совершено в период ​с 20:00 16 июня по 8:00 19 июня. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.



Неизвестные похитили из здания больницы на востоке Москвы медицинское оборудование на сумму свыше 9 миллионов рублей. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.Информация о краже поступила 19 июня в 14:20 от заведующего ​радиологическего отделения Государственной клинической больницы по адресу улица 11-я Парковая, 32. Как выяснилось, неизвестный, взломав металлическую решетку, вскрыл оконную раму и похитил медицинское оборудование из кабинета дозиметрического планирования.В полиции отметили, что преступление было совершено в период ​с 20:00 16 июня по 8:00 19 июня. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.



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