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В Черемушках обнаружили запертого в прицепе медвежонка
20 июня 2017 г. | Время публикации 12:36
Рубрики: Животные  
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Global Look Press
Столичные полицейские обнаружили медвежонка в прицепе на юго-западе Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, сообщение о том, что на территории Черемушек обнаружен медвежонок, поступило накануне. Хозяином машины, в которой было заперто животное, оказался работник цирка, заявивший, что перевозил медвежонка в специально оборудованном прицепе в вольеры в Московской области, где содержатся животные. По пути к вольерам мужчина заехал к себе домой за вещами и на это время оставил медвежонка в прицепе.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что медвежонок просидел в автомобиле три дня, и за это время его никуда не выпускали. Однако, как пишет "Комсомольская правда", медвежонок выступает в одном из известных шоу, а водитель, в машине которого видели хищника, отвечает за его транспортировку. Каждые несколько дней он возит животное в столицу и затем назад, в питомник на Калужском шоссе.

По словам источника, когда местные жители увидели хищника в машине, водитель просто заезжал домой пообедать. Отмечается, что микроавтобус стоял на территории гаражного кооператива не больше часа-двух, при этом медвежонок всегда находился в укрепленном вольере, так что угрозы для людей не представлял.

Напомним, в 2015 году в Мосгордуме заявили о возможном введении штрафов за животное, оставленное без присмотра в салоне авто. "Животных мы рассматриваем как членов семьи, поэтому я считаю, что надо посмотреть эту тему", - заявила глава комиссии МГД по экологической политике Зоя Зотова. Депутат считает, что по вопросам, связанным с животными, необходимо экологическое воспитание, предусматривающее в том числе и штрафы для недобросовестных владельцев. Однако сейчас об этой инициативе ничего не известно.
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