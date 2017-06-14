Ведущие экологические организации попросили Совет Федерации отклонить закон о реновации

Представители ведущих российских экологических организаций попросили председателя Совета Федераций Валентину Матвиенко отклонить законопроект о реновации жилья в Москве, который будет рассматриваться в верхней палате парламента 28 июня. "Законопроект нарушает конституционные права москвичей на благоприятную окружающую среду, охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие. Его принятие неизбежно приведёт к ухудшению здоровья миллионов жителей столицы России, что, в свою очередь, создаст угрозу национальной безопасности нашей страны", - говорится на сайте Гринпис России
.
Письмо подписали исполнительный директор Гринпис России Сергей Цыплёнков, исполнительный директор WWF России Петр Горбуненко, генеральный директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко, а также представители Союза охраны птиц России, Московского городского общества защиты природы, общероссийской общественной организации "Социально-экологический союз", движения "Экооборона Московской области" и других экологических организаций.
Авторы обращения отметили, за последние 20 лет Москва потеряла почти 7 миллионов квадратных метров зеленых территорий, а в результате программы реновации может лишиться еще около 27 миллионов
квадратных метров зеленых насаждений. Вырубка 40-60-летних деревьев и плотная застройка "неизбежно приведет к изменению микроклимата", деградации уцелевших природных комплексов, ухудшению здоровья москвичей.
Экологи не доверяют обещаниям властей "максимально сохранить"
старые деревья, посадить новые, создать парки и скверы, а также обновить зеленый фонд столицы. "Мы наблюдаем, как систематически нарушается московский закон о защите зеленых насаждений, как сокращаются площади зеленых зон, нарушается режим особо охраняемых природных территорий, а границы объектов природного комплекса с легкостью меняются для освобождения территорий под застройку", - пояснил директор по программам Гринпис России Иван Блоков.
Авторы обращения также обеспокоены проблемой утилизации строительного мусора, который образуется после сноса домов. Экологи опасаются, что отходы будут просто хаотично "складироваться
в разных уголках Подмосковья". Напомним, ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов подтвердил, что Московская область не сможет принять
столичный строительный мусор. Мэрия Москвы рассчитывает отправлять отходы в переработку для получения вторсырья
.
Кроме того, экологов удивляет, что вместо применения "современных принципов градостроительства, разработки санитарных, экологических и иных норм, отвечающих требованиям XXI века, законодатели предоставляют возможность региональным властям в каждом отдельном случае идти на нарушения, включая даже правила пожарной безопасности". В нынешнем виде законопроект о реновации "невозможно исправить, его можно только отклонить", заключили авторы обращения.
Ранее с критикой законопроекта выступал Совет при президенте РФ по правам человека, призывая отклонить или хотя бы отложить
его на полгода до детальной проработки. Однако Госдума не приняла во внимание доводы экспертов и 14 июня приняла спорный документ в окончательном чтении. Депутаты считают, что поправки к законопроекту учли все пожелания москвичей, снизили градус напряженности в обществе и успокоили даже противников реновации
. Те, в свою очередь, называют внесенные поправки лишь незначительными уступками, и подчеркивают, что в окончательной редакции закона не только сохранились антиконституционные нормы, но и добавились новые
принципы, нарушающие права граждан.