Ведущие экологические организации попросили Совет Федерации отклонить закон о реновации

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8 июня 2017 г. Соцсети высмеяли публикацию в СМИ о пользе реновации для экологии Москвы

Издевок удостоилась статья в "Московском комсомольце", автор которой призвала не опасаться, что посаженные вместо вырубленных "голые" деревья не справятся с очисткой воздуха. По ее мнению, за этот процесс отвечает корневая система.

7 июня 2017 г. Противники сноса назвали внесенные в законопроект о реновации поправки "потугами пропагандистов"

7 июня 2017 г. Подмосковье не сможет принять строительный мусор от программы реновации