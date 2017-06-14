Бывший член ОП решил идти в мэры Москвы против "мягкой диктатуры" нынешней власти

Бывший член Общественной палаты РФ (ОП) Георгий Федоров заявил, что намерен принять участие в борьбе за должность мэра Москвы в 2018 году. Одной из главных своих задач он называет изменение принципов управления городом, чтобы на всех уровнях работали "реальные патриоты", которые бережно относятся к столице, а не "залетные гастролеры", не имеющие отношения к Москве и не связывающие с ней свою судьбу.
"Обдумав все за и против, я принял решение идти на выборы мэра Москвы в 2018 году. Я настроен на решительную борьбу и победу на выборах. Уже сейчас есть команда, которая сможет взять ответственность за будущее нашего города. А главное, мы знаем, кто виноват и что делать. Пора вернуть Москву москвичам!" - заявил Федоров на своей странице в Facebook
.
Отметим, что Федоров был одним из организаторов майского митинга
"За права москвичей", который прошел на Суворовской площади. Комментируя это мероприятие, он утверждал, что нынешнее городское правительство "перешло черту в презрении к интересам москвичей", проводит "антинародную" политику, игнорируя права жителей столицы. В числе основных проблем Москвы Федоров тогда назвал точечную застройку, захват мэрией земель, снос частного имущества, расширение зоны платной парковки, презрение к проблемам дольщиков, а также "новую напасть" - программу реновации.
В начале июня стало известно, что Георгий Федоров не был включен в новый состав Общественной палаты РФ. По его мнению, это напрямую связано с его деятельностью и гражданской позицией, которая "просто бесила многих высокопоставленных чиновников". "Я предполагал такое развитие событий. Сейчас очень трудные и подлые времена. Мне хорошие люди передали, что мне будут мстить за мою позицию и деятельность. Я постараюсь выстроить взаимоотношения с новой ОП. И буду дальше бороться за права граждан. Но в другом качестве", - заявил политик.