Пять проездов в районе Марьина Роща стали односторонними Рубрики: Городская инфраструктура

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Движение стало односторонним в 1-м проезде Марьиной Рощи от 2-й улицы Марьиной Рощи до 4-й улицы Марьиной Рощи, 2-м проезде Марьиной Рощи от 4-й улицы Марьиной Рощи до 2-й улицы Марьиной Рощи, 3-м проезде Марьиной Рощи от 2-й улицы Марьиной Рощи до 4-й улицы Марьиной Рощи, 4-м проезде Марьиной Рощи от 4-й улицы Марьиной Рощи до 2-й улицы Марьиной Рощи и в 5-м проезде Марьиной Рощи от 4-й улицы Марьиной Рощи до 3-й улицы Марьиной Рощи. На последнем участке одностороннее движение ввели, чтобы исключить затруднения при разъезде машин и обеспечить оптимальное перераспределение транспортных потоков. Автомобилистов просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Пять улиц на северо-востоке столицы с 20 июня стали односторонними, там появилось 100 дополнительных машино-мест. Как сообщается на сайте Центра организации дорожного движения, новая схема организации дорожного движения способствует увеличению парковочных мест по обеим сторонам проезжей части, сохраняя внутрирайонную связность и не создавая транспортных перепробегов.Движение стало односторонним в 1-м проезде Марьиной Рощи от 2-й улицы Марьиной Рощи до 4-й улицы Марьиной Рощи, 2-м проезде Марьиной Рощи от 4-й улицы Марьиной Рощи до 2-й улицы Марьиной Рощи, 3-м проезде Марьиной Рощи от 2-й улицы Марьиной Рощи до 4-й улицы Марьиной Рощи, 4-м проезде Марьиной Рощи от 4-й улицы Марьиной Рощи до 2-й улицы Марьиной Рощи и в 5-м проезде Марьиной Рощи от 4-й улицы Марьиной Рощи до 3-й улицы Марьиной Рощи. На последнем участке одностороннее движение ввели, чтобы исключить затруднения при разъезде машин и обеспечить оптимальное перераспределение транспортных потоков. Автомобилистов просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.



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