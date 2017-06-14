Мосгорсуд отклонил иск к властям столицы о порядке голосования по реновации

Мосгорсуд отказал жителю столицы, который оспаривал установленный порядок голосования по проекту реновации. Как сообщила "Интерфаксу"
руководитель пресс-службы суда Ульяна Солопова, административный истец просил признать недействующим постановление Правительства Москвы от 02 мая 2017 года 245-ПП "Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе Москве".
Истец, в частности, оспаривал полномочия правительства Москвы на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, а также форму выявления и учета мнения населения по вопросам реализации программы реновации в виде голосования. Он также указывал, что оспариваемое постановление не соответствует международным актам, Конституции РФ, Гражданскому, Жилищному и Земельному кодексам РФ. Однако суд отказал в удовлетворении исковых требований заявителя.
Также в производстве судей первой инстанции Мосгорсуда находятся 4 аналогичных исковых заявления и заявление, в котором оспорены законность статей 1 и 3 закона города Москвы "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". Это исковое заявление было оставлено без движения
до 29 июня для устранения содержащихся в нем недостатков и в Московский городской суд пока не поступило.