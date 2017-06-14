На "Жилищник" района Люблино завели уголовное дело после жалобы фиктивно оформленного дворника

31 марта 2017 г. Московские госслужащие похитили 10 миллионов, наняв две сотни фальшивых работников

Руководители и сотрудники неназванного госучреждения фиктивно оформили на 200 должностей безработных и знакомых. На их карты регулярно приходила зарплата, хотя в действительности эти люди не трудились.