На "Жилищник" района Люблино завели уголовное дело после жалобы фиктивно оформленного дворника

Правоохранительные органы уличили сотрудников ГБУ "Жилищник" района Люблино в хищении более 980 тысяч рублей путем фиктивного оформления на работу "мертвых душ". По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения"), говорится на сайте Генпрокуратуры
.
Прокуратура Юго-Восточного округа Москвы провела проверку по жалобе жителя столицы, фиктивно трудоустроенного в "Жилищник". Он числился в организации дворником с марта 2014 года по май 2016 года, но в действительности не работал. Более того, мужчина имеет бессрочную инвалидность третьей группы в связи с заболеванием опорно-двигательного аппарата и ограничением по передвижению.
Тем не менее на фиктивного дворника была оформлена банковская карта, куда из бюджета перечислялась "зарплата". За два года мужчине также неоднократно повышали оклад. Деньги коммунальщики присваивали себе. "Таким образом, лица из числа сотрудников ГБУ г. Москвы "Жилищник района Люблино" присвоили денежные средства на сумму более 980 тысяч рублей, причинив ущерб бюджету Российской Федерации", - сообщает Генпрокуратура. Ведомство взяло ход расследования уголовного дела на контроль.
Коммунальные службы Москвы нередко попадаются на подобных мошеннических схемах. В марте полиция сообщала, что сотрудники некого государственного учреждения Москвы похитили более 10 миллионов рублей
, наняв "мертвые души" более чем на 200 должностей. В прошлом году "Новая газета" описала, как руководство районных ГБУ "Жилищник" присваивает зарплату дворников
через подставных сотрудников, а самим дворникам при этом приходится выполнять больший объем работы.
В Северном Бутово мошенничество вскрылось при сильных снегопадах: когда понадобилась реальная рабочая сила, чистить снег оказалось некому. Мэр Москвы впоследствии уволил глав управ Северного и Южного Бутово. В ноябре 2016 года следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий на директора ГБУ "Жилищник" района Москворечье-Сабурово, который выписал себе премии на 3 миллиона рублей.