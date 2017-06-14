Северо-Западный округ Москвы завершил "лужковскую" программу сноса пятиэтажек

23 мая 2017 г. Жителям двух сносимых пятиэтажек в Коньково перекрыли воду и газ, чтобы ускорить выселение

По словам Льва Пономарева, таким образом московские власти проводят расселение ветхого жилья, начатое Лужковым. За теми, кого обе программы сноса обошли стороной, рано или поздно тоже придут, уверен правозащитник.