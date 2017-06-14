]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
июня
pda
Поиск
Архив

Северо-Западный округ Москвы завершил "лужковскую" программу сноса пятиэтажек
20 июня 2017 г. | Время публикации 13:12 | Последние изменения 14:57
Рубрики: Городская инфраструктура  
Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
На северо-западе Москвы начался демонтаж последней пятиэтажки, входящей в первый этап "лужковской" программы сноса домов индустриального домостроения, сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергей Сущенко. Его слова приводит "Интерфакс".

По словам чиновника, после демонтажа этого дома в городе останется снести 57 пятиэтажек первой волны. Таким образом, программа выполнена более чем на 96%. "Благодаря этой программе жилищные условия улучшили около 450 тысяч человек, свыше 150 тысяч семей переехали из старого жилья в новое", — добавил Сущенко, напомнив, что программа сноса ветхих пятиэтажек уже полностью завершена в Центральном, Северо-Западном, Северном, Юго-Восточном и Южном округах. Программа сноса пятиэтажек первого периода домостроения включала 1722 дома "сносимых" серий, признанных морально и технически устаревшими.

Между тем снос по "лужковской" программе порой оборачивается скандалом. Так, в мае в СМИ появилась информация о жильцах пятиэтажки на улице Годовикова, 10, корпус 1, среди которых есть ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды. По иску департамента городского имущества их принудительно выселяют на Березовую аллею в районе Отрадное. Как писали СМИ и сами жители в соцсетях, новый дом находится в дальней и неблагополучной части Отрадного, но позиционируется как равнозначная замена в "районе проживания". По соседству расположены мусоросортировочная станция, снегоплавильный завод и стройка будущего участка Северо-Восточной хорды. А жителям еще двух пятиэтажек, определенных под снос, без каких-либо судебных решений отключили газ, срезали трубы и прекратили подачу горячей и холодной воды.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Жителям двух сносимых пятиэтажек в Коньково перекрыли воду и газ, чтобы ускорить выселение
23 мая 2017 г.
Жителям двух сносимых пятиэтажек в Коньково перекрыли воду и газ, чтобы ускорить выселение
По словам Льва Пономарева, таким образом московские власти проводят расселение ветхого жилья, начатое Лужковым. За теми, кого обе программы сноса обошли стороной, рано или поздно тоже придут, уверен правозащитник.
11 мая 2017 г.
10 апреля 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.06.2017   12:20
6
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 20 июня 2017 г. // Последняя новость 16:53
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>