Северо-Западный округ Москвы завершил "лужковскую" программу сноса пятиэтажек

На северо-западе Москвы начался демонтаж последней пятиэтажки, входящей в первый этап "лужковской" программы сноса домов индустриального домостроения, сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергей Сущенко. Его слова приводит "Интерфакс"
.
По словам чиновника, после демонтажа этого дома в городе останется снести 57 пятиэтажек первой волны. Таким образом, программа выполнена более чем на 96%. "Благодаря этой программе жилищные условия улучшили около 450 тысяч человек, свыше 150 тысяч семей переехали из старого жилья в новое", — добавил Сущенко, напомнив, что программа сноса ветхих пятиэтажек уже полностью завершена в Центральном, Северо-Западном, Северном, Юго-Восточном и Южном округах. Программа сноса пятиэтажек первого периода домостроения включала 1722 дома "сносимых" серий, признанных морально и технически устаревшими.
Между тем снос по "лужковской" программе порой оборачивается скандалом. Так, в мае в СМИ появилась информация о жильцах пятиэтажки на улице Годовикова, 10, корпус 1, среди которых есть ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды. По иску департамента городского имущества их принудительно выселяют
на Березовую аллею в районе Отрадное. Как писали СМИ и сами жители в соцсетях, новый дом находится в дальней и неблагополучной части Отрадного, но позиционируется как равнозначная замена в "районе проживания". По соседству расположены мусоросортировочная станция, снегоплавильный завод и стройка будущего участка Северо-Восточной хорды. А жителям еще двух пятиэтажек, определенных под снос, без каких-либо судебных решений отключили газ
, срезали трубы и прекратили подачу горячей и холодной воды.