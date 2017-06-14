Строительный мусор от хрущевок превратят в щебень, урны и теннисные корты

7 июня 2017 г. Подмосковье не сможет принять строительный мусор от программы реновации

По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам экологии Сергея Иванова, в области и без того все в легальных и нелегальных мусорных полигонах. Куда в таком случае везти строительные отходы, чиновник ответить затруднился.