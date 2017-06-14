Строительный мусор от хрущевок превратят в щебень, урны и теннисные корты

Московские власти собираются переработать в стройматериалы мусор, оставшийся после сноса попавших в программу реновации домов. Степень утилизации снесенной хрущевки должна будет достигать 100%, рассказал "Известиям"
руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.
В департаменте природопользования и охраны окружающей среды собирается актуализировать проект "Экологической стратегии Москвы до 2030 года" с учетом вторичного использования строительных отходов, которые возникнут при сносе домов в ходе программы реновации. В частности, речь идет об "умном сносе" пятиэтажек, который позволяет в том числе минимизировать шум и пыль при сносе зданий. Большая часть строительных отходов будет отправлена на переработку для получения вторсырья, а не захоронена на полигонах.
По данным экспертов в строительной области, при сносе четырехподъездной хрущевки получится около 5,5 тысяч кубометров обломков бетонных плит или блоков и 912 кубометров так называемых демонтируемых материалов. В основном речь идет о металлоломе, который без предварительной обработки можно будет поставлять для переплавки. В ходе программы реновации должно будет образоваться дополнительно не менее 30 миллионов кубометров строительных отходов.
При этом вывезти на подмосковные свалки строймусор, полученный при программе реновации, не получится, так как существующие полигоны просто не справятся с объемами мусора
. Существующие технологии позволяют перерабатывать практически весь мусор, полученный при сносе здания, к тому же у московских компаний, занимавшихся сносом хрущевок из первой волны, имеется соответствующий опыт. А переработка старого бетона, металлолома, гудрона и стекла поможет окупить значительную часть затрат на снос здания.
В информационном письме, которое распространили в столичном департаменте природопользования, говорится, что существующие технологии позволят отправить на утилизацию до 100% мусора, полученного при разборке здания. Технология "умного сноса" предусматривает поэтапный демонтаж зданий, мусор будет разделяться на фракции, а затем вывозиться на специализированные предприятия, мощности которых позволят в полной мере обеспечить утилизацию строительного мусора, в том числе от сноса пятиэтажек.
В частности, кирпич и бетонные панели, плиты, лестничные пролеты отправят в дробильные цеха. Полученный после дробления щебень будет использоваться для отсыпки строительных площадок, временных дорог. Бетон, приготовленный с помощью вторичного щебня, пригодится при изготовлении фундаментных блоков, плит для перекрытий, перемычек, а также лестничных площадок и маршей. Керамические отходы будут перерабатывать в крошку для отсыпки пешеходных дорожек, стекло — в стекловату, кровельное покрытие — в гудрон. Деревянные столярные изделия пригодятся при изготовлении топливных брикетов. Пластик сгодится для производства тротуарной плитки, урн и даже покрытия для беговых дорожек и теннисных кортов.