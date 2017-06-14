Прогулочную аллею вдоль Старой площади открыли для пешеходов Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Территорию площадью 2200 квадратных метров замостили крупной гранитной плиткой, а под землей проложили кабельную канализацию, куда убрали все воздушные провода. Вдоль кабельного коллектора оборудовали специальные колодцы, которые позволят ремонтировать существующие линии или подключать новые без масштабных разрытий.



На аллее установили 12 уличных торшеров с энергосберегающими лампами и фонари основного освещения, а площадь нового газона после окончания благоустройства составит шесть тысяч квадратных метров. В прогулочной зеленой зоне растут липы и американские клены, еще несколько лип высадят осенью. Ширина аллеи составляет около пяти метров, а прилегающая к ней проезжая часть Старой площади имеет пять полос. Планировка Старой площади после благоустройства аллеи не изменится.



На Старой и Славянской площадях в ближайшее время планируют завершить мощение тротуаров. Также работы по благоустройству продолжаются в Китайгородском проезде, где под открытым небом создадут музей артефактов, найденных во время благоустройства.



Для удобной навигации на улицах Кремлевского кольца появятся девять информационных стел с точками доступа Wi-Fi. На тротуарах установят скамейки, урны и цветочные вазоны, а на проезжей части уложат новый асфальт. Эти работы планируется завершить к концу лета. А с конца октября начнут высаживать деревья и кустарники.



Напомним, в Москве началась инженерная подготовка к благоустройству Прогулочную аллею вдоль Старой площади открыли для пешеходов. Как сообщается на сайте столичной мэрии , аллея протяженностью около одного километра идет от Ильинки до Варварки и находится на противоположной стороне от Ильинского сквера. Планируется, что она станет частью единого пешеходного маршрута от Лубянской площади до парка "Зарядье" длиной 2,6 километра. В него войдут и другие территории Кремлевского кольца: Новая, Старая и Славянская площади, Ильинский сквер и Китайгородский проезд.Территорию площадью 2200 квадратных метров замостили крупной гранитной плиткой, а под землей проложили кабельную канализацию, куда убрали все воздушные провода. Вдоль кабельного коллектора оборудовали специальные колодцы, которые позволят ремонтировать существующие линии или подключать новые без масштабных разрытий.На аллее установили 12 уличных торшеров с энергосберегающими лампами и фонари основного освещения, а площадь нового газона после окончания благоустройства составит шесть тысяч квадратных метров. В прогулочной зеленой зоне растут липы и американские клены, еще несколько лип высадят осенью. Ширина аллеи составляет около пяти метров, а прилегающая к ней проезжая часть Старой площади имеет пять полос. Планировка Старой площади после благоустройства аллеи не изменится.На Старой и Славянской площадях в ближайшее время планируют завершить мощение тротуаров. Также работы по благоустройству продолжаются в Китайгородском проезде, где под открытым небом создадут музей артефактов, найденных во время благоустройства.Для удобной навигации на улицах Кремлевского кольца появятся девять информационных стел с точками доступа Wi-Fi. На тротуарах установят скамейки, урны и цветочные вазоны, а на проезжей части уложат новый асфальт. Эти работы планируется завершить к концу лета. А с конца октября начнут высаживать деревья и кустарники.Напомним, в Москве началась инженерная подготовка к благоустройству единой пешеходной зоны от Красной площади и Кремля к парку "Зарядье". В этот прогулочный маршрут войдут Рыбный и Богоявленский переулки, а также Биржевая площадь. Он станет главной дорогой для горожан и туристов, которые будут следовать в парк от станции метро "Площадь Революции".



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В новый прогулочный маршрут войдут Рыбный и Богоявленский переулки, а также Биржевая площадь, которая станет полностью пешеходной. Проследовать в парк этим путем можно будет от станции метро "Площадь Революции".

