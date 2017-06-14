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В среду из-за грозы и сильного ветра объявлен "желтый уровень" погодной опасности
20 июня 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
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Гидрометцентр России
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице в среду, 21 июня, из-за усиления ветра, дождя и грозы. Как сообщается на официальном портале Гидрометцентра, дождь начнется уже в ночь на среду. Местами осадки будут сильными. Температура воздуха составит 13–15 градусов тепла в столице и 10-15 градусов тепла в области. В течение дня погода будет облачной с прояснениями, местами также пройдет небольшой дождь. Будет дуть сильный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 17–19 градусов тепла в столице и до 16-21 градуса в области.
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Вторник, 20 июня 2017 г. // Последняя новость 20:00
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