В среду из-за грозы и сильного ветра объявлен "желтый уровень" погодной опасности Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Гидрометцентр России Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице в среду, 21 июня, из-за усиления ветра, дождя и грозы. Как сообщается на официальном портале Гидрометцентра , дождь начнется уже в ночь на среду. Местами осадки будут сильными. Температура воздуха составит 13–15 градусов тепла в столице и 10-15 градусов тепла в области. В течение дня погода будет облачной с прояснениями, местами также пройдет небольшой дождь. Будет дуть сильный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 17–19 градусов тепла в столице и до 16-21 градуса в области.



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