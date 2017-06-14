В районе Соколиная Гора лишили полномочий депутата, "мешавшего" чиновникам своими расследованиями Рубрики: Общество

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Кроме того, лишению депутатского мандата предшествовала скандальная история о ремонте в квартире 95-летнего ветерана, пишут



Произошедшим заинтересовалась прокуратура, были возбуждены два уголовных дела о мошенничестве, однако правоохранители с расследованием не торопились. Шпиньков считает, что Аксенову дают возможность "досидеть" на своем посту до муниципальных выборов, которые состоятся ближайшей осенью. "Если выиграет, то дальше будут думать, а если проиграет, то его с треском выгонят, и все дела", - отметил бывший депутат.



Между тем районная активистка Виталия Трофимова рассказала, что Шпиньков ранее также выявил грубое нарушение во время одного из собраний совета депутатов. На заседание пришли всего четыре человека, однако, не имея кворума, они приняли решения финансового характера. После этого местные жители обратились в суд, в иске им было отказано, но кассационная жалоба до сих пор находится на рассмотрении.



Муниципальный депутат Николай Пинясов, в свою очередь, добавил, что Шпиньков был одним из самых активных мундепов, никогда не прогуливал собрания. "Он выступал против расширения перечня платных парковок. Площади у нас маленькие, так как район Соколиная Гора старый. Главу управы он раскритиковал, начальника ГБУ "Жилищник". Кстати, после этой критики человека убрали, поставили другого. Шпиньков обращался к мэру, потом главе управы дали по шапке чуть-чуть", - рассказал Пинясов.



По мнению муниципального депутата Александры Андреевой, лишение Шпинькова полномочий похоже на месть. "То, что Шпиньков подписывался против реновации, то что он мешал местным жуликам и ворам, естественно, - это повод для преследования", - считает она. Между тем сам Шпиньков готовится к следующим муниципальным выборам 10 сентября, чтобы принять в них участие. Муниципального депутата Владимира Шпинькова из столичного района Соколиная Гора лишили полномочий под предлогом того, что он не вовремя сдал декларацию от доходах. Однако, как считает сам Шпиньков, увольнение напрямую связано с его деятельностью на посту народного избранника. В частности, он был одним из 65 московских мундепов, подписавших обращение в Госдуму с требованием отклонить законопроект о реновации.Кроме того, лишению депутатского мандата предшествовала скандальная история о ремонте в квартире 95-летнего ветерана, пишут "Новые известия" . По словам Шпинькова, глава местной управы Александр Аксенов лично подписал акт о приеме работ в жилище пенсионера на сумму более 310 тысяч рублей, однако ремонт оказался выполнен только "на бумаге", а деньги из бюджета исчезли.Произошедшим заинтересовалась прокуратура, были возбуждены два уголовных дела о мошенничестве, однако правоохранители с расследованием не торопились. Шпиньков считает, что Аксенову дают возможность "досидеть" на своем посту до муниципальных выборов, которые состоятся ближайшей осенью. "Если выиграет, то дальше будут думать, а если проиграет, то его с треском выгонят, и все дела", - отметил бывший депутат.Между тем районная активистка Виталия Трофимова рассказала, что Шпиньков ранее также выявил грубое нарушение во время одного из собраний совета депутатов. На заседание пришли всего четыре человека, однако, не имея кворума, они приняли решения финансового характера. После этого местные жители обратились в суд, в иске им было отказано, но кассационная жалоба до сих пор находится на рассмотрении.Муниципальный депутат Николай Пинясов, в свою очередь, добавил, что Шпиньков был одним из самых активных мундепов, никогда не прогуливал собрания. "Он выступал против расширения перечня платных парковок. Площади у нас маленькие, так как район Соколиная Гора старый. Главу управы он раскритиковал, начальника ГБУ "Жилищник". Кстати, после этой критики человека убрали, поставили другого. Шпиньков обращался к мэру, потом главе управы дали по шапке чуть-чуть", - рассказал Пинясов.По мнению муниципального депутата Александры Андреевой, лишение Шпинькова полномочий похоже на месть. "То, что Шпиньков подписывался против реновации, то что он мешал местным жуликам и ворам, естественно, - это повод для преследования", - считает она. Между тем сам Шпиньков готовится к следующим муниципальным выборам 10 сентября, чтобы принять в них участие.



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